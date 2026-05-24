В Киеве после массированной атаки РФ повреждены офисы DW и ARD

В Киеве после массированной атаки РФ повреждены офисы DW и ARD4
- 24.05.2026, 21:12
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил удар российских оккупантов.
Вследствие массированной атаки российских войск на Киев в ночь на воскресенье, 24 мая, были повреждены офисы представительств германских медиакомпаний DW и ARD.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Руководитель киевского бюро DW Николай Бердник рассказал, что ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе.
Во время атаки в офисе никого не было. Сейчас, по словам Бердника, журналисты продолжают работать.
Пострадал также и офис германского общественно-правового вещателя ARD.
«Украина пережила один из самых масштабных российских воздушных ударов. Сотни дронов, десятки ракет, погибшие, раненые, значительные разрушения. Ударная волна достигла даже студии ARD в Киеве. К счастью, наша команда не пострадала. Вырванные оконные рамы, осколки повсюду, искореженная техника — увидеть собственное рабочее место в таком запущенном состоянии - это настоящий шок», - рассказал руководитель студии Василий Голод.
Мерц осудил атаку РФ на Украину
В соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил массированный российский удар по Украине в ночь на 24 мая.
«В ночь на Троицу (католики и протестанты в этом году отмечают этот праздник 24 мая. - Ред.) Россия массированно атаковала гражданские объекты в Украине. Снова была применена ракетная система «Орешник». Федеральное правительство решительно осуждает эту беспощадную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины», — заявил он.