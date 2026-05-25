Майский разворот: чего ждать от курса доллара 25.05.2026, 7:37

Прогноз на эту неделю.

На прошлой неделе на белорусском валютном рынке продолжился тренд на укрепление обменного курса национальной валюты. Но в конце недели на валютных торгах обозначился возможный разворот курса. Каких курсов ждать и как поведет себя белорусский валютный рынок в конце мая, объясняет в традиционном обзоре myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

В целом по итогам недели обменный курс доллара США на внутреннем рынке снизился на -0,11%, и в пятницу, 22 мая, торги БВФБ закрылись с котировкой валютной пары USD/BYN 2,7506. Хотя в начале недели, во вторник, 19 мая, обменный курс доллара снижался до USD/BYN 2,7293 (-5,97% к началу года). Не исключено, что свою роль сыграло решение правления Нацбанка Беларуси от 20 мая о понижение ставки рефинансирования на -0,50 п.п. Объем торгов долларом США на беларусской валютно-фондовой бирже на этом фоне достиг максимального в текущем году значения в 150,621 млн долларов.

Курс российского рубля за это же время на белорусском валютном рынке вырос на +1,14%, и к началу года рост курса рубля составляет уже +4,12%. Прошлая неделя закрылась на отметке RUB/BYN 3,8586 за 100 российских рублей, что в целом соответствует прогнозу. Объем торгов за неделю был выше среднего со значением 27 247,32 млн рублей, или примерно 382,23 млн долларов США в эквиваленте.

Факторы влияния на внутренний валютный рынок пока все те же — навес иностранной валюты на российском финансовом рынке в совокупности с приближающимся пиком налоговых выплат 28 мая. На этом фоне курс доллара США на российском финансовом рынке в моменте снижался до USD/RUB 69,94, но к окончанию торговой недели вернулся к значению 71,50.

Разворот доллара

Одновременно с этим на валютном рынке, как белорусском, так и российском, возможно, наметился разворот. Речь сейчас идет о попытках администрации США прийти к долгосрочному урегулированию ближневосточного конфликта.

Обе стороны — Иран и США с союзниками — настаивают на своем видении решения проблемы, но постепенно идет поиск консенсуса, который в итоге приведет к подписанию полноценного документа. Как минимум, на это указывает резкое снижение цены нефти к окончанию прошлой недели (Brent откатилась к 103,6 USD/br) и стабилизация цены золота около 4550 USD/Oz. Безусловно, это пока первые признаки рассвета, но, когда наступит день, рынок придет в движение.

Пока же факторы поддержки рубля остаются в силе. Возможна некоторая коррекция, потому как для российского бюджета доллар ниже 70,0 рубля существенно снижает доходную часть. Отсюда не исключено, что с началом июня российский Минфин существенно повысит объем покупки валюты на внутреннем рынке. В таком случае курс доллара переместится к верхней границе нынешнего коридора в 75,0 рубля, а на белорусский рынок могут вернуться котировки около USD/BYN 2,850.

Прогноз на неделю

В том случае, если переговорный процесс закончится фиаско и вернется в горячую стадию, цена нефти автоматически взлетит к историческим максимумам и выше. Но есть подозрение, что этот сценарий маловероятен, поскольку текущие цены на «черное золото» уже привели к раскручиванию инфляционных процессов в Штатах, а это подталкивает ФРС США к повышению процентной ставки. Такое развитие событий никак не укладывается в планы администрации Трампа на смягчение монетарной политики, которое ожидают от вновь назначенного руководителя ФРС Кевина Уорша.

Таким образом, на текущей неделе особое внимание к урегулированию конфликта в Персидском заливе. На беларусском валютном рынке возможен дальнейший откат курса доллара от годового минимума к USD/BYN 2,825−2,835. Российский рубль немного сдает позиции.

