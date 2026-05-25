Соболенко показала украшения, в которых сыграет на «Ролан Гаррос»
- 25.05.2026, 4:38
Белорусская теннисистка выйдет на корт в изделиях бренда Material Good.
Первая ракетка мира Арина Соболенко перед стартом «Ролан Гаррос — 2026» показала украшения, в которых будет выходить на корт во время турнира.
Белорусская теннисистка опубликовала фотографии в соцсетях. На снимках Соболенко позирует в ювелирных украшениях бренда Material Good, с которым сотрудничает с начала 2026 года.
Для турнира в Париже спортсменка выбрала массивные украшения с бриллиантами и светлыми камнями — серьги, кольца и браслеты в фирменном стиле бренда.
На «Ролан Гаррос» Арина стартует уже 25 мая. В первом круге белоруска сыграет против испанской теннисистки Джессики Бузас Манейро.
Сейчас Соболенко занимает первое место в мировом рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 24 турнира в одиночном разряде, включая четыре титула «Большого шлема» — два Australian Open и два US Open.