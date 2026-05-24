24 мая 2026, воскресенье, 22:50
  • 24.05.2026, 21:42
Белорус разработал перчатку, которая вернет руке подвижность
Никита Колесник

Устройство будет считывать сигналы мышц и помогать кисти двигаться.

Белорус Никита Колесник разработал ЭМГ-перчатку, которая возвращает подвижность кисти руки. О проекте он сам рассказал в эфире СТВ.

Никита работает в Минске программистом. Идея создать устройство, которое поможет руке двигаться, у него возникла во время работы.

Дело в том, что у Никиты левосторонний гемипарез. Неврологический синдром проявился через две недели после рождения. При таком заболевании мышцы с одной стороны тела теряют чувствительность и становятся ослабленными.

«Я сидел на работе и подумал: надо что-то сделать с рукой. Вот так и родилась идея этой разработки», – поделился Никита Колесник.

На разработку у него ушел год. Сейчас написана специальная программа, и молодой человек будет приниматься за создание прототипа самой перчатки.

Никита объяснил принцип действия своего устройства. Для разработки понадобились знания из программирования и анатомии.

Датчики будут считывать сигналы с мышц и передавать их на плату. На ней написана программа приведения в движение сервоприводом. После получения сигнала от мышц последний и производит нужное движение.

Сначала стоит задача разработать алгоритмы для движения кисти, а потом Никита собирается добавить и движения пальцев.

Эта перчатка облегчит жизнь людям, у которых есть проблемы с двигательными функциями кисти, в том числе пациентам после инсульта или с таким же диагнозом, как у Никиты, и не только.

