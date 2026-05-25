В НАТО не смогли согласовать новый план помощи Украине 25.05.2026, 3:25

Несколько крупных стран Альянса выступили против обязательных ежегодных взносов.

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада сорвали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО ежегодно выделяли 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что этот план не будет реализован, поскольку он не нашел достаточной поддержки. Он отметил, что надеялся ратифицировать это предложение на предстоящем ежегодном саммите Альянса в Анкаре.

По словам источников издания, по крайней мере семь государств-членов НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку этому плану. Однако любые предложения, принимаемые Альянсом, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

«Они не очень воодушевлены этой идеей», - рассказал собеседник издания, упомянув Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду.

В издании добавили, что объем военного вклада Великобритании в поддержку Украины является третьим по по величине после США и Германии. Однако он не достигает отметки в 0,25% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год - примерно 0,1% ВВП - в обозримом будущем. В это же время Франция, Испания, Италия и Канада отстают от многих своих меньших союзников в плане финансовых взносов.

Согласно данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики предоставляют помощь в размере 0,25% ВВП или даже выше, подчеркнули в издании.

Журналисты добавили, что накануне саммита НАТО в Швеции в начале этой недели премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал союзников активизировать поддержку Украины.

«Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так восторженно отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова делами», - заявил он.

