Макрон предупредил Лукашенко 4 24.05.2026, 19:31

8,092

Эммануэль Макрон

Стали известны подробности телефонного разговора.

Эммануэль Макрон напрямую предупредил Александра Лукашенко о последствиях вовлечения в российскую военную агрессию против Украины. Это первый известный телефонный контакт политиков за более чем четыре года, который состоялся на фоне обострения ситуации в регионе и размещения новейшего ядерного оружия.

Подробности неожиданного телефонного разговора между Парижем и Минском опубликовало агентство AFP.

Эммануэль Макрон четко обозначил риски для Беларуси в случае дальнейшего разрешения втягивать себя в российскую войну. Кроме этого, лидер Франции призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой.

Это первый публично подтвержденный разговор между главами двух государств с февраля 2022 года, когда российские войска использовали белорусскую территорию для начала полномасштабного вторжения в Украину. Официальный Минск, в свою очередь, ограничился очень скромным сообщением. Пресс-служба белорусского политика подтвердила только сам факт обсуждения региональных проблем и то, что инициатором звонка выступила именно французская сторона.

Дипломатический шаг Елисейского дворца стал реакцией на беспрецедентное военное напряжение последних недель, на что особо обращают внимание авторы англоязычной статьи. Еще в начале мая украинский президент Владимир Зеленский приказал усилить границу с Беларусью на севере, заявив о подготовке Москвой нового наступления с этого направления, хотя Кремль эти обвинения опроверг. Дальнейшая эскалация произошла 18 мая, когда Россия и Беларусь провели совместные ядерные учения, что стало своеобразным ответом на увеличение числа украинских атак беспилотниками по российской территории.

Агентство особо подчеркивает геополитическую опасность момента: Беларусь, которая граничит с восточным флангом НАТО, теперь является местом базирования новейших российских ракетных комплексов «Искандер», способных нести ядерные заряды.

Разговор президента Франции с Лукашенко совпал с очередным витком агрессии, так как как раз в воскресенье Россия уже в третий раз за время войны использовала эту гиперзвуковую баллистическую ракету во время массированного удара, который принес масштабные разрушения в Киеве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com