Макрон поговорил с Лукашенко по телефону
- 24.05.2026, 16:17
Перед этим президент Франции созвонился с Зеленским.
Пресс-служба диктатора Александра Лукашенко сообщила о его телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Отмечается, что разговор состоялся якобы «по инициативе французской стороны».
Лукашенко и Макрон «обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности», говорится в сообщении.
Перед разговором с Александром Лукашенко французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после ночной массированной российской атаки по Киеву. Макрон осудил удар, в результате которого были повреждены жилые дома, школы, музей Чернобыля, Национальный художественный музей Украины и другие объекты. По данным украинской стороны, в Киеве пострадали 77 человек, двое погибли.