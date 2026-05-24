закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон поговорил с Лукашенко по телефону

9
  • 24.05.2026, 16:17
  • 5,422
Макрон поговорил с Лукашенко по телефону
Фото: Getty Images

Перед этим президент Франции созвонился с Зеленским.

Пресс-служба диктатора Александра Лукашенко сообщила о его телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Отмечается, что разговор состоялся якобы «по инициативе французской стороны».

Лукашенко и Макрон «обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности», говорится в сообщении.

Перед разговором с Александром Лукашенко французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после ночной массированной российской атаки по Киеву. Макрон осудил удар, в результате которого были повреждены жилые дома, школы, музей Чернобыля, Национальный художественный музей Украины и другие объекты. По данным украинской стороны, в Киеве пострадали 77 человек, двое погибли.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин