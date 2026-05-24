Макрон поговорил с Лукашенко по телефону 9 24.05.2026, 16:17

Фото: Getty Images

Перед этим президент Франции созвонился с Зеленским.

Пресс-служба диктатора Александра Лукашенко сообщила о его телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Отмечается, что разговор состоялся якобы «по инициативе французской стороны».

Лукашенко и Макрон «обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности», говорится в сообщении.

Перед разговором с Александром Лукашенко французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским после ночной массированной российской атаки по Киеву. Макрон осудил удар, в результате которого были повреждены жилые дома, школы, музей Чернобыля, Национальный художественный музей Украины и другие объекты. По данным украинской стороны, в Киеве пострадали 77 человек, двое погибли.

