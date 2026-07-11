Почему в Беларуси начали рассказывать, что проблем с бензином нет 1 11.07.2026, 9:56

Фото: «Белорусы и рынок»

Если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам?

Топливный кризис в России достиг такой остроты, что его не получается игнорировать на высшем государственном уровне. Российский вице-премьер Александр Новак на совещании с Путиным сказал, что правительство принимает все необходимые меры. Но признал, что эти меры не помогают. На этом фоне государственная белорусская пропаганда вдруг начала доказывать, что в Беларуси проблем с бензином нет. Хотя их никто и не спрашивал.

О том, почему за белорусский бензин становится тревожно, - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Есть проблемка

«В результате продолжающихся террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры и в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса был повреждён ряд НПЗ. В этой связи произошло временное частичное сокращение объёмов производства бензинов и дизеля», - сказал Александр Новак в среду.

К концу июня российская нефтепереработка временно упала до двадцатилетних минимумов. В июне ее объемы частично сократились на четверть.

И в июле лучше не стало. В понедельник 6 июля под удар украинских дронов попал Омский нефтеперерабатывающий завод. А это, на минуточку, - самый крупный НПЗ в России.

Частично производство обещают восстановить в ближайшие дни. Потому что там пострадали установки первичной переработки нефти, а их в принципе можно довольно быстро починить. Но пока их чинят, уже много куда успело прилететь. Скажем, в тот же понедельник ВСУ нанесли удар по Ярославскому НПЗ, который входит в пятерку крупнейших в России и обеспечивает бензином Москву и Московскую область. В среду, 8 июля, через два дня после атаки на Омск, украинские дроны прилетели на Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске.

Чтобы справиться с дефицитом, в России распечатали запасы, которых на самом деле не много, разрешили выпускать бензин стандарта Евро 3 и Евро 2, который просто опасен для современных машин, запретили экспорт, загрузили заводы, которые остались, по максимуму, отказались от плановых ремонтов. В самом деле, зачем, если приходится внепланово ремонтировать. То есть, приняли целый комплекс исчерпывающих мер.

«Несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остаётся непростой», - признал Новак.

Карта пошла

Так что благодаря российскому кризису белорусским НПЗ карта поперла. За июнь Беларусь экспортировала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Учитывая летний спрос, это близко к потолку возможностей белорусских заводов.

Но в России впереди еще массовая уборочная кампания. Уже сейчас, чтобы справиться с кризисом, России надо импортировать до полумиллиона тонн бензина в месяц. Так что спрос на белорусский бензин будет расти. Соответственно, для белорусских заводов будут расти возможности на этом заработать. И остается только надеяться, что у белорусских властей хватит здравого смысла и способностей к стратегическому планированию, чтобы с бензином не случилось, как с картошкой. Чтобы не продать весь бензин в Россию и не спрашивать потом.

Потому что по мере ухудшения ситуации с бензином в России возрастает риск того, что начнутся набеги российских бензовозов на белорусские приграничные заправки. Хотя пока признаков дефицита бензина в Беларуси, вроде, нет. Но немножко настораживает, что в среду сразу несколько государственных медиа решили рассказать о том, что в Беларуси нет никаких проблем с бензином. Что бензина этого в стране завались, девать нам бензин некуда.

«Сегодня рано утром мы выехали из Минска в Гомельскую область, чтобы самостоятельно оценить ситуацию на белорусских АЗС. Но не увидели ничего подозрительного, нарушающего привычный ритм белорусских водителей и гостей страны», - рассказала корреспондентка БТ.

На следующий день, в четверг, в ход пошла тяжелая артиллерия. С официальным заявлением о том, что в стране нет никаких проблем с бензином выступил государственный концерн «Белнефтехим».

«На сегодняшний день, как и в прошлые периоды, ситуация с обеспечением внутреннего рынка стабильная. Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Ситуация на заправках спокойная, мы это видим. Какого-то ажиотажа и очередей, не характерных для текущего периода года или дня недели, нет», - сказал замглавы концерна Белнефтехим Владимир Сизов.

И я хочу сказать, что я до сих пор за бензин особо не переживал. Потому что никто на проблемы с бензином в Беларуси пока не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин уже и тревожно стало. Потому что с картошкой в прошлом году оно же именно так и начиналось. С того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет, не было и не будет.

Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, то между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это, честно говоря, не очень надежное препятствие. В чем за долгие годы мы могли много раз убедиться.

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