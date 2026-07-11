WP: Трамп загнал Путина в тупик 1 11.07.2026, 10:50

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Позиция Вашингтона изменилась.

На этой неделе США согласились предоставить Украине лицензию на производство ракет для зенитных комплексов Patriot, а президент Дональд Трамп публично высоко оценил работу украинского лидера Владимира Зеленского. Как пишет The Washington Post, в Кремле отреагировали на эти решения сдержанно, однако заявили, что они могут осложнить переговорный процесс и привести к затягиванию войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает новые договоренности между Вашингтоном и Киевом эскалацией конфликта, однако назвал курс США «ошибочным». По его словам, расширение военной поддержки Украины якобы не способствует мирному урегулированию, а лишь вынуждает Россию увеличивать так называемую «буферную зону».

При этом Песков вновь заявил, что Кремль якобы открыт к дипломатическому урегулированию и не исключает нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Вместе с тем Москва по-прежнему отвергает предложения Киева о личной встрече президентов и полном прекращении огня.

Во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп неожиданно положительно отозвался о Владимире Зеленском.

«Он проделал потрясающую работу», — заявил американский президент.

Кроме того, Трамп объявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на самостоятельное производство ракет Patriot.

«Мы собираемся предоставить вам лицензию на производство ракет Patriot. Это довольно круто... Я сказал: «Делайте их сами», — отметил он.

Системы Patriot остаются одними из немногих западных комплексов, способных эффективно перехватывать баллистические ракеты, которыми Россия регулярно наносит удары по украинским городам.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что России становится все сложнее защищать собственное воздушное пространство. По его мнению, новое соглашение может способствовать созданию условий для начала переговоров о завершении войны.

Сам Трамп признал, что решение о передаче лицензии можно рассматривать как эскалационный шаг, однако выразил уверенность, что в конечном итоге оно способно приблизить окончание войны.

Давление на Кремль усиливается

Несмотря на критику со стороны Кремля, российские аналитики обратили внимание на изменение позиции Вашингтона. Политолог Владимир Пастухов считает, что украинской дипломатии удалось повлиять на отношение западных стран к войне.

«Теперь, — говорит он, — именно Путину придется ломать голову над тем, как представить «реалии на местах» в более выгодном свете».

В то же время военные эксперты отмечают, что запуск производства ракет Patriot в Украине не станет быстрым решением проблемы. Из-за высокой технологической сложности и строгого контроля США над производственным процессом серийный выпуск таких ракет может начаться лишь через несколько лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за принятое решение и подчеркнул, что предоставление лицензии стало признанием способности Украины освоить производство столь высокотехнологичного вооружения.

По словам главы государства, теперь сторонам предстоит согласовать график запуска производства. Он подчеркнул, что чем быстрее будут достигнуты соответствующие договоренности, тем скорее Украина сможет начать выпуск ракет Patriot на своей территории.

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