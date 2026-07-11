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Пожилых водителей в Беларуси ждут усиленные медосмотры

  • 11.07.2026, 11:02
  • 1,358
Пожилых водителей в Беларуси ждут усиленные медосмотры
Фото: Magnific

МВД обратилось в Минздрав.

В Беларуси увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей старше 70 лет. В связи с этим Министерство внутренних дел обратилось в Минздрав с предложением учитывать сложившуюся ситуацию при проведении медицинского освидетельствования пожилых автомобилистов, от которого зависит их допуск к управлению транспортными средствами.

Как сообщает ведомственная газета МВД «На страже», за первые шесть месяцев 2026 года по вине водителей старше 70 лет произошло 62 ДТП. В результате аварий погибли шесть человек, еще 65 получили травмы различной степени тяжести.

Одно из последних происшествий произошло в Новогрудском районе, где 81-летний водитель выехал на встречную полосу и погиб в результате лобового столкновения. Еще один резонансный случай зафиксирован в Воложинском районе: там 71-летний автомобилист насмерть сбил женщину и покинул место ДТП. Позже его удалось задержать.

«В связи с этим МВД проинформировало Минздрав о складывающейся дорожной обстановке и необходимости принять к сведению неутешительные данные при проведении медицинского освидетельствования пожилых водителей при допуске к участию в дорожном движении», — говорится в публикации.

При этом в МВД подчеркивают, что вопрос о введении возрастных ограничений для водителей в настоящее время не рассматривается. Речь идет лишь о более внимательной оценке состояния здоровья пожилых автомобилистов при прохождении обязательной медицинской комиссии.

В Беларуси право на управление транспортным средством зависит не от возраста, а от состояния здоровья, которое подтверждается медицинским освидетельствованием.

В перечень медицинских противопоказаний входят деменция и другие тяжелые психические расстройства, эпилепсия, выраженные нарушения зрения, заболевания, сопровождающиеся приступами головокружения, а также ряд серьезных неврологических заболеваний и нарушений функций конечностей. При этом возраст как самостоятельное основание для отказа в допуске к управлению автомобилем в действующем перечне противопоказаний отсутствует.

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