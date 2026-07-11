Кыргызстан нацелился на белорусский бензин 4 11.07.2026, 12:11

1,726

Бишкеку нужно 60–70 тысяч тонн.

Кыргызстан планирует наладить ежемесячные поставки топлива из Беларуси в объеме 60–70 тысяч тонн. Об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков.

Необходимость поиска новых источников поставок возникла на фоне дефицита топлива в России, который связывают с ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям и введенным российскими властями ограничением на экспорт бензина и дизельного топлива.

По словам Рысбекова, объемы поставок с белорусской стороны уже согласованы. Сейчас специалисты двух стран занимаются проработкой схем доставки и вопросов транзита через территорию России, сообщает кыргызское издание Tazabek.

«Наш вице-премьер лично съездил и провел переговоры. Теперь мы на своем уровне разрабатываем механизмы и пути логистики — как именно доставить это топливо из Беларуси в Кыргызстан. Переговоры с Беларусью проведены, объемы согласованы», — отметил министр.

Он уточнил, что ежемесячная потребность Кыргызстана в топливе составляет примерно 60–70 тысяч тонн. Именно на такой объем поставок сейчас ориентируются стороны в ходе дальнейших переговоров.

Отметим, в Беларуси неожиданно начали говорить о том, что в стране нет проблем с бензином.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com