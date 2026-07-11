В Румынии заявили об уничтожении пяти морских дронов в Черном море 11.07.2026, 12:24

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Часть из них была оснащена взрывчаткой.

В Румынии заявили, что в Черном море обнаружили и уничтожили пять морских дронов, часть из которых была оснащена взрывчаткой.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, пишет Digi24.

«В море были обнаружены обломки уничтоженных дронов; в некоторых из них было взрывчатое вещество, в других — нет», — отметил он.

Министр уточнил, что четыре таких случая произошли до взрыва дрона в порту Констанцы, а еще один — предположительно, уже после него.

Комментируя отсутствие отдельного публичного отчета румынской армии о взрыве в порту, Мируце пояснил, что в мирное время охрана порта Констанца не входит в компетенцию Вооруженных сил.

«Румынская армия не обеспечивает охрану порта Констанца в мирное время. Румынская армия — это один из государственных органов Румынии, который вмешивается в подобных ситуациях в мирное время, когда к нему обращаются за поддержкой. Существуют структуры румынского государства, которые согласно закону несут за это ответственность в мирное время», — подчеркнул он.

5 июня в румынском порту Констанца взорвался морской дрон. Инцидент произошел утром у причалов № 77−78, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) и нефтяного терминала.

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