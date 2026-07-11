ВСУ за ночью поразили 28 российских судов 4 11.07.2026, 11:56

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Черная ночь для российских танкеров.

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 11 июля, поразили 21 российский танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие плавсредства страны-агрессора в Азовском море, сообщает Генштаб ВСУ.

Все пораженные танкеры использовались россиянами для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, отмечает Генштаб.

Также Силы обороны поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, используемые РФ для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержания деятельности портовой инфраструктуры.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт («Мадяр») Бровди сообщил, что за ночь дроны поразили в общей сложности 28 российских судов.

Ранее губернатор российской Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что БПЛА атаковали четыре судна РФ в Таганрогском заливе.

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