СМИ: США установили дедлайн для Ирана

СМИ: США установили дедлайн для Ирана3
- 11.07.2026, 9:10
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Трамп ожидает публичного заявления Тегерана.
Администрация президента США Дональда Трампа требует от Ирана обнародовать публичное заявление, в котором будет признано, что Ормузский пролив открыт, и будет дано обязательство прекратить обстрелы торговых судов.
Об этом стало известно порталу Axios.
Это сообщение было передано как напрямую, так и через региональных посредников, заявили три американских чиновника.
Иранские атаки в Ормузском проливе привели к нескольким обменным ударам и приблизили хрупкое соглашение к краху, в результате чего Трамп объявил на этой неделе о «прекращении» перемирия.
Официальные лица США утверждают, что невыполнение Ираном такого прямого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнить гораздо более сложное ядерное соглашение.
«Мы хотим, чтобы они публично заявили, что прекратят обстрел судов, и прямо, или по крайней мере косвенно, признали, что они напортачили. Сейчас мы над этим работаем. Мы ожидаем, что иранцы заявят… что все каналы в проливе будут открыты, а проход по ним — бесплатным», — сказал представитель властей США.
Второй американский чиновник заявил, что в случае отказа Ирана последуют суровые последствия. «Если (завтра — в субботу, 11 июля. — Ред.) они не займут такую позицию, для них это будет не самый лучший день», — сказал чиновник.
Один из чиновников подчеркнул, что Трамп предоставил американским переговорщикам пространство и время для достижения ядерной сделки с Ираном, «но не слишком много».
Он добавил, что разрабатываются планы альтернативных вариантов на случай, если ядерная сделка не будет достигнута.
Как известно, Соединенные Штаты во вторник и в среду нанесли удары по десяткам целей в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.