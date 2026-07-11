Fiat Topolino Abarth звучит нелепо, но это может стать реальностью 2 11.07.2026, 9:19

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Фото: Fiat

В компании считают, что такая версия понравится юными покупателям.

Fiat рассматривает возможность выпуска спортивной версии компактного электрокара Topolino под брендом Abarth. Несмотря на скромные характеристики модели, руководство компании уверено, что такой автомобиль способен стать настоящим хитом среди молодежи, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

О возможной новинке рассказал глава Fiat Оливье Франсуа. По его словам, проект уже находится в разработке, и его появление вполне реально. Главная цель — сделать Topolino более привлекательным для молодых покупателей.

Сегодня Topolino представляет собой сверхкомпактный городской электромобиль с двигателем мощностью всего 8 л.с., максимальной скоростью 30 км/ч и запасом хода примерно 74 км. Модель стоит около 15 000 долларов. Это самый доступный новый автомобиль на рынке.

Фото: Motor1

В Европе Topolino относится к категории легких квадрициклов, которыми в ряде стран разрешено управлять уже с 14 лет. Именно поэтому Fiat рассчитывает заинтересовать подростков спортивной версией. По словам главы европейского подразделения Fiat и Abarth Гаэтано Торела, нынешний Topolino уже лидирует по продажам среди квадрициклов в Италии, однако пока не завоевал симпатии покупателей 16–17 лет.

Фото: Fiat

Фото: Fiat

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