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Гомель затопило

  • 11.07.2026, 9:36
Гомель затопило

В некоторых частях города было приостановлено движение.

Из-за сильного дождя оказались затоплены отдельные участки городских улиц Гомеля, что создало серьезные неудобства как для автомобилистов, так и для пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома 10 июля.

По информации местных властей, проливной дождь привел к подтоплению ряда улиц, а на некоторых участках движение транспорта пришлось временно ограничить.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась на улице Полесской, проспекте Победы, части улицы Советской, а также в районе остановочного пункта «Университет им. Ф. Скорины», где проезжая часть оказалась практически полностью под водой.

Фото: t.me/Gomel_official
Фото: t.me/Gomel_official

«Дорожные и коммунальные службы оперативно среагировали на возникшую ситуацию. Благодаря слаженной работе специалистов удалось быстро восстановить движение на большинстве затопленных участков. Ситуация находится под контролем», — отметили в Гомельском облисполкоме.

Фото: t.me/Gomel_official

В ведомстве также сообщили, что на улице Барыкина, которая ранее регулярно страдала от подтоплений, в этот раз обошлось без серьезных проблем. Это стало возможным благодаря модернизации системы ливневой канализации, проведенной в июне 2026 года. В ходе работ специалисты проложили 800 метров новых труб и установили мощный насос высокой производительности, что значительно увеличило пропускную способность системы.

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