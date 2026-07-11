Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Азовском море
- 11.07.2026, 9:46
БПЛА атаковали в том числе танкер, перевозящий метанол.
В ночь на субботу, 11 июля, беспилотники атаковали российские суда в Азовском море. Губернатор российской Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что под удар попали четыре судна в Таганрогском заливе.
По его словам, дроны атаковали в том числе танкер, перевозящий метанол. Слюсарь заявляет, что угрозы разлива или утечки вещества нет, а суда якобы получили «незначительные повреждения».
В то же время губернатор утверждает, что ночью российская ПВО «сбила» в Ростовской области более 15 БПЛА, атаковавших город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы области.
В результате атаки, по словам Слюсаря, погиб матрос технического судна.
Ночью в Ростовской области РФ объявляли угрозу атаки БПЛА, местные паблики сообщали о серии взрывов в регионе.
10 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении еще 13 танкеров теневого флота РФ. Всего за пять суток украинские дроны поразили 48 российских судов в Азовском море.
По данным аналитиков Defense Express, в акватории могут находиться примерно 120 судов, большинство из которых — сухогрузы.