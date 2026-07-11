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Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Азовском море

  • 11.07.2026, 9:46
Дроны ВСУ атаковали четыре судна в Азовском море

БПЛА атаковали в том числе танкер, перевозящий метанол.

В ночь на субботу, 11 июля, беспилотники атаковали российские суда в Азовском море. Губернатор российской Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что под удар попали четыре судна в Таганрогском заливе.

По его словам, дроны атаковали в том числе танкер, перевозящий метанол. Слюсарь заявляет, что угрозы разлива или утечки вещества нет, а суда якобы получили «незначительные повреждения».

В то же время губернатор утверждает, что ночью российская ПВО «сбила» в Ростовской области более 15 БПЛА, атаковавших город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы области.

В результате атаки, по словам Слюсаря, погиб матрос технического судна.

Ночью в Ростовской области РФ объявляли угрозу атаки БПЛА, местные паблики сообщали о серии взрывов в регионе.

10 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении еще 13 танкеров теневого флота РФ. Всего за пять суток украинские дроны поразили 48 российских судов в Азовском море.

По данным аналитиков Defense Express, в акватории могут находиться примерно 120 судов, большинство из которых — сухогрузы.

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