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Зеленский срочно обратился к мировому сообществу

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  • 6.07.2026, 11:21
  • 4,786
Зеленский срочно обратился к мировому сообществу
Владимир Зеленский

После ночной атаки РФ на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нехватка ракет-перехватчиков, поставляемых международными партнерами, стала одной из причин, по которой российскую баллистическую ракету не удалось сбить во время ночной атаки. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинские силы ПВО успешно уничтожали ударные беспилотники и крылатые ракеты, однако возможности по перехвату баллистических целей остаются ограниченными.

«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — подчеркнул президент.

Зеленский также призвал международных партнеров, прежде всего США и европейские страны, принять дополнительные решения по усилению украинской противовоздушной обороны на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

В ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По данным украинской стороны, были запущены 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400. Сообщается, что зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, включая противокорабельные.

В результате удара в Киеве увеличивается число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы зафиксированы попадания в жилые многоэтажные дома, повреждены гражданские объекты.

«Пока ракеты для Patriot остаются на складах союзников, это только поощряет Россию и дальше наносить удары по жилым домам. У США и Европы достаточно сил, чтобы остановить этот террор», — заявил он.

Глава государства также рассказал о последствиях ночного удара по Киеву. По его словам, повреждения зафиксированы более чем в десяти районах столицы, в том числе пострадали жилые дома. На местах продолжают работать спасательные службы.

«На данный момент удалось спасти 64 человека, среди них двое детей. На данный момент известно, что, к сожалению, в результате этой атаки погибли 11 человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 60 человек ранены», — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о последствиях атаки в Киевской области. По его данным, ранения получили 16 человек, еще трое погибли.

«В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских», — отметил глава украинского государства.

В ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По данным украинской стороны, были запущены 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400. Сообщается, что зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, включая противокорабельные.

В результате удара в Киеве увеличивается число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы зафиксированы попадания в жилые многоэтажные дома, повреждены гражданские объекты.

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