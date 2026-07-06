Прощание с Петром Садовским состоится завтра
- 6.07.2026, 12:07
В 9:00 в зале на ул. Семашко, 8, корпус 8.
Прощание с языковедом и дипломатом, первым послом Беларуси в Германии Петром Садовским состоится завтра утром
87‑летний Петр Садовский — выдающийся белорусский языковед, который в 1990‑е стал депутатом Верховного Совета, а позднее — первым послом Беларуси в Германии, скончался поздно вечером 5 июля.
Прощание с Петром Садовским состоится 7 июля в 9:00 в зале на ул. Семашко, 8, корпус 8. Похоронят его на кладбище в Несвижском районе. Об этом сообщила его дочь Алина в соцсетях.