Прощание с Петром Садовским состоится завтра 6.07.2026, 12:07

Петр Садовский

Фото: svaboda.org

В 9:00 в зале на ул. Семашко, 8, корпус 8.

Прощание с языковедом и дипломатом, первым послом Беларуси в Германии Петром Садовским состоится завтра утром

87‑летний Петр Садовский — выдающийся белорусский языковед, который в 1990‑е стал депутатом Верховного Совета, а позднее — первым послом Беларуси в Германии, скончался поздно вечером 5 июля.

Прощание с Петром Садовским состоится 7 июля в 9:00 в зале на ул. Семашко, 8, корпус 8. Похоронят его на кладбище в Несвижском районе. Об этом сообщила его дочь Алина в соцсетях.

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