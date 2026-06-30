Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский

30.06.2026, 23:43

На сегодняшний день война, так сказать, повернулась немножко другим боком.

Тактические преимущества Украины, помимо линии фронта, наконец пробили ту корку, которую Путин создавал вокруг российского населения, внутри которой людям казалось, что война – это где-то далеко. Сейчас они почувствовали, что война пришла в их дом. Хотя, конечно, в большей степени это картинка, чем реальная действительность.

В экономике мы видим кризисные явления, связанные как с украинскими ударами, так и с определенным исчерпанием резервов. Это все тоже очень неприятно, но пока еще в пределах терпимого. Когда социологи задают вопрос российскому обществу, хотят ли они остановки войны, прекращения войны, то под 80%, в разное время по-разному – иногда 70%, иногда 80% – отвечают, что да, конечно, мы хотели бы завершения этой войны. Но проблема в том, что, когда задают следующий вопрос: «А как вы видите окончание этой войны?», подавляющее большинство отвечает: «На наших условиях». Что такое «наши условия» – вещь неочевидная: скорее всего, это то, что Путин так назовет.

Важно, что у людей за этим стоит. Это, конечно, не территориальное приобретение, хотя Крым по-прежнему остается сакральной ценностью. Здесь базовое ощущение, что без последствий не обойдется. И если мы победим, неважно как, но мы победили – мы за это отвечать не будем. А вот если мы как бы проиграли, то здесь мы будем отвечать – как, опять же, неясно – репарации, трибуналы и тому подобное. Причем Кремль все время пытается объединить себя с российским обществом – то есть отвечать будет не он, Кремль, а все российское общество, все люди. А подавляющему большинству этого не хочется.

Претензия к Путину в том, что он не может завершить войну победой – неважно, каким образом: путем переговоров, военных действий, применения ядерного оружия. Эта война настолько постмодернистская, что упаковать в яркую, может быть, черно-оранжевую ленту какое-то событие и представить его победой можно практически что угодно. Совершенно точно: победой будет признано то, что этой победой назначит режим, что назначит пропаганда. И это пробудет победой, по крайней мере, год-два – не знаю, спустя какое время у населения наступит некоторое осознание произошедшего.

Люди в РФ прекрасно понимают, что предложение, которое было сделано Трампом еще весной, потом подтверждено в Анкоридже, – это было прекрасное предложение. И то, что Путин на него не согласился, не пошел навстречу, счел, что ему надо дожимать, – в результате этого получилось то, что на сегодняшний день война, так сказать, повернулась немножко другим боком. Это элиты, конечно, фиксируют как серьезную путинскую ошибку. Именно поэтому Путин, на мой взгляд, считает необходимым совершать некие очень жесткие шаги, демонстрирующие приближенным, что не должно быть никаких колебаний в рядах.

Михаил Ходорковский, Ходорковский LIVE

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