The Telegraph: Путин на распутье 1 6.07.2026, 11:59

Фото: telegraph.co.uk

Кремлю скоро придется выбирать между военной риторикой и деэскалацией.

Серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре усилила давление на экономику страны и поставила Кремль перед непростым выбором, пишет The Telegraph. По данным издания, атаки затронули Московский нефтеперерабатывающий завод, порт в Санкт-Петербурге и предприятие в Уфе, что привело к дефициту топлива, очередям на автозаправках и росту тревожности в ряде регионов (перевод — сайт Charter97.org).

Путин после длительной паузы публично прокомментировал ситуацию, назвав ее «некритичной». Он пообещал усилить противовоздушную оборону объектов и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры. Однако, отмечает газета, нехватка топлива уже оказывает заметное влияние на внутреннюю ситуацию.

Издание также обращает внимание на ухудшение экономических показателей. Рост ВВП, по оценке The Telegraph, замедлился примерно до 0,4%, инфляция сохраняется высокой, а уровень одобрения Путина, согласно данным ВЦИОМ, снизился с 75% в декабре до 66% в мае, после чего в конце июня потерял еще 3,5 процентного пункта.

На фоне подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму власти корректируют предвыборную стратегию, уменьшая акцент на военной риторике и активнее используя личный рейтинг президента. Одновременно растет нагрузка на бюджет из-за расходов на оборону и поддержки топливного рынка.

По оценке The Telegraph, после парламентских выборов Кремлю, вероятно, предстоит определить дальнейший курс — сделать ставку на усиление военных действий и скрытую мобилизацию либо искать возможности для переговоров и деэскалации.

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