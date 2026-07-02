Politico: Экономика Путина держится из последних сил после украинских ударов 1 2.07.2026, 11:11

Топливный кризис отражается на всей экономике.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре все сильнее отражаются на экономике России. Если в первые годы полномасштабной войны Кремлю удавалось смягчать последствия боевых действий для населения, то теперь перебои с топливом, рост цен и проблемы бизнеса становятся заметны по всей стране, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным западных аналитиков, сложности с поставками топлива фиксируются уже примерно в (двух третях российских регионов https://charter97.org/ru/news/2026/7/1/689748/). Особенно тяжелая ситуация сложилась в Крыму, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации и временно запретили продажу топлива. На полуострове резко сократился туристический поток, который традиционно был одним из главных источников доходов местной экономики.

На прошлой неделе Путин был вынужден собрать совещание с правительством, посвященное топливному кризису. Президент признал, что удары по объектам инфраструктуры создают проблемы, однако назвал дефицит топлива «некритичным» и заявил, что российские атаки наносят Украине больший ущерб.

Масштабы кризиса оценить становится сложнее. Российские власти перестали публиковать часть статистики, включая данные о внутренних ценах на топливо. Тем временем в социальных сетях появляются многочисленные видео с длинными очередями на заправках, конфликтами между автомобилистами и случаями, когда водители пытаются силой пробиться к колонкам.

Ситуация дошла до того, что Индия — крупнейший покупатель российской нефти — начала экспортировать обратно в Россию часть произведенного из нее топлива. Эксперты связывают это с повреждением нефтеперерабатывающих мощностей, включая установки каталитического крекинга, которые российская промышленность не способна быстро восстановить из-за технологических ограничений и санкций.

Аналитик Сергей Вакуленко из «Фонда Карнеги» отмечает, что объемы производства бензина сейчас зависят от своеобразной «гонки» между украинскими беспилотниками и российскими ремонтными бригадами. Если интенсивность атак сохранится, преимущества будут на стороне Киева.

Дополнительной проблемой становится ускорение инфляции. Рост стоимости топлива неизбежно отражается на ценах практически во всех отраслях экономики. Центральный банк России уже предупредил, что нынешний скачок цен может оказаться более устойчивым, чем в предыдущие годы.

Из-за этого регулятор в июне снизил ключевую ставку лишь до 14,25%, несмотря на давление со стороны бизнеса и правительства. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики способно вновь разогнать инфляцию и даже привести к стагфляции.

Одновременно растет нагрузка на государственные финансы. По оценкам аналитиков, почти половина федеральных расходов теперь приходится на военные и засекреченные статьи бюджета. При этом ликвидная часть Фонда национального благосостояния, который создавался как финансовая «подушка безопасности», за последние годы существенно сократилась. На этом фоне экономисты все чаще говорят, что для российской экономики дефицит топлива становится лишь одним из признаков более глубоких финансовых проблем.

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