Колхозный косплей Ирина Халип

26.06.2026, 15:37

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Ирина Халип

То ли под Димона, то ли под Мао косит.

После ультиматума Владимира Зеленского неделю назад Рыгорыч занялся косплеем на всю катушку. Ничего собственного, авторского, личного. Наблюдаешь за ним – и лениво вспоминаешь: это уже было, это мы уже видели, и не один раз. Кризис жанра, похоже, у Рыгорыча. То ли погода, то ли страх перед Зеленским, то ли просто устал и пора на пенсию с подарком от администрации в виде часов с кукушкой.

Сначала он косплеил своего единомышленника и союзника Дмитрия «Димона» Медведева. Помните, как тот во время поездки в Крым в 2016 году отреагировал на жалобу местной пенсионерки, что пенсии не индексируют, жить не на что, а цены бешеные? Димон ответил: «Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» Пенсионерке той, к слову, пенсию повысили – на целых 500 российских рублей. Она умерла в прошлом году. Странно, что почти десять лет протянула.

Лукашенко повторил образ в точности, только в Гомельскую область на всякий случай не поехал. Но через губернатора передал жителям области, по которым вообще-то и должны были прийтись возможные удары украинской армии в случае невыполнения условий ультиматума, чтобы они там, в Гомеле, не волновались и ни о чем не беспокоились. И добавил, что у родной страны хватит сил отразить атаку любого агрессора. Димон – как живой: вы держитесь там, в Гомеле.

Не о чем беспокоиться, незачем волноваться, мы отразим любой удар. Насчет боеспособности – тут уже просматривается косплей другого мелкого исторического персонажа, Мухаммеда Саида Ас-Сахафа. Это министр информации Ирака времен Саддама Хусейна, прозванный «комическим Али», над которым ржал не только весь мир, но и сами иракцы, в том числе те, кто поддерживал Саддама. Всерьез воспринимать его фразы не могли даже те, кто искренне верил в правоту диктатора Хусейна. «Наша первоначальная оценка состоит в том, что они все умрут», — одна из типичных фраз «комического Али».

Именно он во время войны в Ираке каждый день проводил пресс-конференции для иностранных журналистов — разумеется, в военной форме и с автоматом. Последняя пресс-конференция прошла 8 апреля 2003 года. Тогда ас-Сахаф говорил, что в Багдаде никаких американцев нет, и в это самое время присутствовавшие в зале репортеры наблюдали через окно за спиной министра, как по улицам Багдада идут американские танки. Через пару часов после того брифинга гигантский монумент, изображающий Саддама, был свален, как и сам режим. «Мы готовы отразить любую атаку агрессора» - это из той же серии. Комический Рыгорыч.

И, конечно, встреча с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым — чистый, незамутненный косплей. Лукашенко по секрету сообщил Воробьеву, что вот совсем недавно на этом самом стуле, на котором теперь подмосковный губернатор угнездился, сидели представители президента Украины (вероятно, тоже на форум регионов Беларуси и России приехали). И наш смельчак грозил представителям Зеленского, что, мол, нечего тут всяким украинцам пытаться Беларусь в войну втянуть, а то мы если втянемся, то это будет уже совсем другого качества война, да такая, что камня на камне не останется. Они, представители, куда следует донесли, и вот уже Зеленский больше ничего не требует, потому что боится и спрятался.

А это уже косплей товарища Мао. «Последнее китайское предупреждение» - это как раз о нем. Во время тайваньского кризиса американские разведывательные самолеты летали над Китаем, как над собственной лужайкой, и после каждого полета Соединенные Штаты получали от товарища Мао предупреждение. Всего их было больше 900. Никаких действий за этим, разумеется, не следовало, и выражение «последнее китайское предупреждение» (которое, кстати, стало идиомой во многих языках) с тех самых пор означает пустые бессмысленные угрозы, после которых ничего не происходит.

Товарища Мао, к слову, Рыгорыч косплеит не только в этом. Вся дурь вроде охоты на воробьев и создания отрядов хунвейбинов берется им как modus operandi и пристегивается ржавыми цепями к белорусским реалиям. И ничего своего, никаких персональных особенностей. А зря, Рыгорыч. Чтобы занять место в истории, нужно быть не косплейщиком, а личностью. А то ведь потомки и не вспомнят. И будут говорить: «Тогда у власти был этот… как его… имя забыл. Ну тот, который то под Мао, то вообще, прости господи, под Димона косил».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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