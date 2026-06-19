Зеленский поставил Лукашенко ультиматум 19 19.06.2026, 18:59

11,782

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины дал диктатору неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил слова Александра Лукашенко о нежелании быть втянутым в войну, отметив, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов по украинской территории. Он призвал демонтировать их, а в противном случае пообещал, что Украина сделает это самостоятельно, передает «Интерфакс- Украина».

«Когда господин Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным, по крайней мере перед своим народом. Потому что это не он может быть втянут в войну — это может быть втянута вся его страна, втянута Россией: они с первых дней этой войны убивали детей и взрослых — ракеты летели из Беларуси, из его страны. И тогда он тоже звонил, и извинялся, и говорил, что „я это не контролировал“, Россия действовала на своей земле. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой 19 июня у в Киеве.

Он отметил, что Россия сейчас будет продолжать подталкивать Лукашенко к участию в войне, а тот «понимает, что Украина будет отвечать».

«Не нужны лишние слова. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы — российские ретрансляторы, белорусские. Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, именно по населению. Там у нас сейчас нет такого сильного фронта, где Украина и Беларусь. Там убивают гражданских. Там ретрансляторы на соответствующих вышках. Он может это снять? Зачем слова о том, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику», — заявил президент Украины.

Зеленский убежден, что Лукашенко будет достаточно недели, чтобы это сделать.

«Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю о неделе? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные люди, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com