В белорусском заказнике сделали находку мирового масштаба

В белорусском заказнике сделали находку мирового масштаба2
- 4.08.2026, 10:28
Редкий лишайник ранее находили лишь в нескольких местах планеты.
В заказнике «Буда-Кошелевский» в Гомельской области ученые обнаружили редкий лишайник Chaenothecopsis oregana, который раньше в стране не встречался, сообщили в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый.
Находка удивила исследователей не только самим фактом обнаружения, но и масштабом популяции. На одном дубе специалисты насчитали около 400 плодовых тел лишайника.
По оценкам ученых, белорусская популяция может оказаться одной из крупнейших в мире.
Впервые Chaenothecopsis oregana был описан в 2003 году в американском штате Орегон. Позже его находили в Испании, Швейцарии, Латвии и Эстонии. Всего на сегодня известно около 20 мест произрастания этого вида, причем большинство из них расположено в США.