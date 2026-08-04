закрыть
4 августа 2026, вторник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусском заказнике сделали находку мирового масштаба

2
  • 4.08.2026, 10:28
В белорусском заказнике сделали находку мирового масштаба

Редкий лишайник ранее находили лишь в нескольких местах планеты.

В заказнике «Буда-Кошелевский» в Гомельской области ученые обнаружили редкий лишайник Chaenothecopsis oregana, который раньше в стране не встречался, сообщили в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый.

Находка удивила исследователей не только самим фактом обнаружения, но и масштабом популяции. На одном дубе специалисты насчитали около 400 плодовых тел лишайника.

По оценкам ученых, белорусская популяция может оказаться одной из крупнейших в мире.

Впервые Chaenothecopsis oregana был описан в 2003 году в американском штате Орегон. Позже его находили в Испании, Швейцарии, Латвии и Эстонии. Всего на сегодня известно около 20 мест произрастания этого вида, причем большинство из них расположено в США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич