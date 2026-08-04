Литва добивается экстрадиции пророссийского блогера из Беларуси 4.08.2026, 10:55

Антанас Кандротас

После бегства в Минск Целофанас стал участником пропагандистских шоу.

Министерство юстиции Литвы, получив запрос от суда, официально обратилось в Беларусь с просьбой об экстрадиции осужденного Антанаса Кандротаса, также известного как Целофанас, сообщило LRT.

«Получив запрос от Каунасского областного суда, Министерство юстиции незамедлительно предприняло все возможные действия и подготовило официальный запрос об экстрадиции Антанаса Кандротаса. Наша цель — обеспечить исполнение вступивших в силу судебных решений и не допустить, чтобы осужденные избежали уголовной ответственности только потому, что находятся в другой стране», — говорится в пресс-релизе заместителя министра юстиции Литвы Мартинаса Добровольскиса.

Суд выдал европейский ордер на арест мужчины еще 29 июня.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Кандротас-Целлофанас сбежал в Беларусь, где успел принять участие в пропагандистских шоу и дать государственному телевидению «интервью без цензуры и оглядки». В Литве его называют сторонником Лукашенко и Путина и участником пророссийских акций в Вильнюсе.

До отъезда блогера приговорили к году лишения свободы за разжигание ненависти, однако он покинул Литву до вступления приговора в силу. Позже Кандротас получил еще 3,5 года заключения по делу о незаконной торговле топливом, уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях.

Одно из судебных заседаний было отложено после заявления адвоката о том, что Кандротас якобы перенес в Беларуси инфаркт и оказался в реанимации.

В сентябре ожидаются решения еще по двум делам в отношении блогера — о нарушении общественного порядка из-за драки и об участии в беспорядках у здания Сейма в 2021 году.

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