Лукашенко вышел на самого себя 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

4.08.2026, 11:09

Кто настоящий тунеядец?

Прошло уже почти две недели с тех пор, как кое-кто приказал отправить нерадивых аграриев в войска. Ну, чтобы их там поели комары и мошки. Потому что в стране битва за урожай, а рабочих рук не хватает.

Но как я нечаянно заметил, за две недели ни одного нерадивого агрария на съедение комарам и мошкам так и не отправили. А я тебе еще больше скажу. В Могилевской области этих нерадивых аграриев установили сорок человек. В Гродненской области нерадивых набралось на один взвод.

Чтобы правильно понимать масштабы. Получается, что в Могилевской области доля нерадивых аграриев составляет примерно одну десятую процента от всех занятых в сельском хозяйстве. В Гродненской, соответственно, в два раза меньше. Другие области количественными показателями не хвастались, но я что-то сомневаюсь, чтобы аграрии Брестской области были во много раз нерадивее, чем в Могилевской.

То есть две недели важные государственные люди суетились всей страной. Все были чем-то заняты. Все бегали, все что-то делали. Отчеты отчитывались, списки записывались, командировочные командировались. Все были при деле.

И в итоге всей этой бурной деятельности все эти важные государственные люди нанесли условную пользу примерно в тридцать раз ниже стандартного уровня статистической погрешности.

Ну как пользу? Я подозреваю, что за эти две недели важные государственные люди потратили на свою бурную деятельность больше, чем выявленные нерадивые работники могли бы нанести ущерба за всю свою трудовую жизнь.

При этом, опять же обращаю твое внимание, что ни одного нерадивого работника они в войска так и не отправили. Там урожай терпит полное и безоговорочное поражение, а мошки на южных рубежах до сих пор жужжат некормленые.

И что-то меня уже начали терзать смутные сомнения. Может, важные государственные люди саботируют своему гаранту его ответственные поручения? То есть изображают в телевизоре бурную деятельность, а сами делают ничего. Как говорится «искупают глупость законов необязательностью их исполнения».

Хотя, на самом деле, я ничего такого про важных государственных людей думать, конечно, не могу. И ты не моги. Важные государственные люди себе такого позволить не могут. Тем более группой лиц и по предварительному сговору.

Если бы важные государственные люди могли себе что-нибудь позволить группой лиц и по предварительному сговору, то они бы начали с поисков нового гаранта.

Поэтому, на самом деле я думаю, что глупость законов в данном случае искупается неэффективностью их исполнения. Я имею в виду, если государственные люди разучились эффективно исполнять ценные указания, то у них и с вредными указаниями ничего эффективного не получится. Потому что нету же никакой принципиальной разницы что конкретно исполнять неэффективно.

Списки нерадивых работников составить — это ж тебе не свет всем поотключать. Тут нужно заинтересованное взаимодействие всех заинтересованных. А я что-то сомневаюсь, что, например, директора хозяйств сильно заинтересованы отправить своих работников в армию. По крайней мере, пока у них урожай еще сопротивляется.

Потому что мошки, конечно, некормленые, но этим директорам потом же за недобитый урожай и отвечать.

Поэтому, когда государственные люди говорят: «а подайте нам список ваших нерадивых работников», эти директора отвечают: «да ни Боже мой. У нас все работники исключительно радивые».

А в итоге, КПД от деятельности важных государственных людей получается примерно такой же как от тунеядцев, которых они ищут. И даже меньше. Потому что важным государственным людям государство за их бесполезное действие еще и платит.

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