Корабли РФ боятся дронов на Балтике 1 4.08.2026, 11:49

Фото: @mrfrantarelli

«Серпухов» обложили «мангалами» и мешками с песком.

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Серпухов», находящийся в Балтийском море, оборудовали антидроновыми клетками и мешками с песком для защиты от украинских беспилотников. Об этом сообщает издание «Милитарный».

Антидроновые клетки установили поверх надстройки и на бортах корабля. Кроме того, возле 30-мм автоматической артиллерийской установки заметили мешки с песком.

Фото: Petri Mäkelä

По расчётам российских моряков, клетки должны защитить корабль непосредственно от атак дронов, тогда как мешки с песком призваны обезопасить автоматические пушки в момент отражения воздушных атак.

Фото: fleetphoto.ru

Как отмечает издание, российские военные с некоторых пор начали массово устанавливать подобные защитные решётки на свои корабли. Аналогичные конструкции зафиксированы и на российских подводных лодках в Черном море — в частности, на военно-морской базе в Новороссийске решётки от беспилотников начали устанавливать на субмарины. В июне такие конструкции заметили у трёх российских подлодок класса Kilo (по классификации НАТО) — дизель-электрических субмарин проекта «877 Палтус» и модернизированного проекта «636 Варшавянка».

Что касается Балтийского моря, антидроновые решётки установили не только на МРК «Серпухов», но и на другие российские военные корабли. В частности, сетчатую конструкцию заметили на большом десантном корабле (БДК) «Александр Шабалин».

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