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«Мадяр» рассказал о результатах атак на Wildberries

  • 4.08.2026, 12:27
«Мадяр» рассказал о результатах атак на Wildberries
Роберт «Мадяр» Бровди

Маркетплейс потерял минимум 17 % своих складских площадей.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил сегодняшнюю атаку на склад Wildberries в Красном Бору Ленинградской области и заявил, что «фиолетовое облачко из пепла WB долетело до Санкт-Петербурга». В своем Telegram-канале он также подчеркнул, что за последние 18 суток «Свободолюбивая украинская птица» посетила 15 объектов и уничтожила уже 13 складов Wildberries.

«Каждый из 111 миллионов избирателей РФ уже сегодня должен властям по 146 долларов из-за Wildberries. Но это лишь начало — впереди еще большие убытки, и «корзины» будут наполняться до самого предела терпения, без сомнения», — отметил «Мадяр».

Только за июль крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял не менее 17% своих складских площадей из-за ударов украинских дронов. По оценкам экспертов, общие убытки компаний, хранивших там свои товары, могут составить почти 280 миллиардов рублей, или 3,51 миллиарда долларов США, отмечает «Зеркало недели. Украина».

В настоящее время Wildberries ищет возможность заменить утраченную логистическую инфраструктуру, но в России владельцы свободных складов не хотят сдавать свои площади в аренду маркетплейсу. Поэтому компания начала искать склады в Казахстане.

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