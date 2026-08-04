Toyota представила роскошный семейный минивэн 1 4.08.2026, 12:28

Автомобиль получил звездное небо, холодильник и кресла с подставками для ног.

Минивэн Toyota Sienna получил новую люксовую модификацию. У семейного авто дорогой салон и богатая комплектация.

Топовую версию Toyota Sienna представили в Китае, где эта модель продается под названием Granvia. Об этом сообщает сайт Autohome.

Роскошная версия минивэна создана совместно с известным немецким тюнинг-ателье Lorinser, которое обычно занимается доработкой Mercedes-Benz. Новая Toyota Granvia Lorinser будет выпускаться небольшими партиями.

Минивэн Toyota получил от Lorinser широкую хромированную решетку радиатора, новые бамперы и обвес. Кроме того, его высота была увеличена на 160 мм, что сделало салон более просторным.

Интерьер Toyota Granvia Lorinser отделан дорогой кожей Nappa и деревом, а потолок оснащен подсветкой, имитирующей звёздное небо. Минивэн предлагается в семиместной комплектации, причем на втором ряду установлены отдельные широкие кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и выдвижными подставками для ног.

Кроме того, в комплектацию Toyota Granvia Lorinser входят 25-дюймовый монитор для задних пассажиров, панорамная крыша со регулируемой степенью тонировки, навигация, холодильник и камеры кругового обзора.

Как и стандартный минивэн Toyota Sienna, версия Granvia Lorinser оснащена 2,5-литровой гибридной установкой мощностью 245 сил. За дополнительную плату доступен полный привод.

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