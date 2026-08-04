Минчанка купила необычную ягоду и решила посадить ее на даче 4.08.2026, 12:42

Красивое растение оказалось колючим и крайне агрессивным сорняком.

Жительница столицы Светлана ехала из Лепеля в столицу и по дороге заметила уличных торговцев, которые продавали ягоды, пишет Blizko.by.

Женщине приглянулась странная красная ягода, похожая на малину, которую она и купила. Ягоды минчанке понравились, и она спросила в Threads, что это за сорт и как его вырастить на даче.

Пользователи выяснили, что женщина приобрела ягоду под названием тибетская малина (также известная как розолистная, земляничная малина или малиноклубника). Это крупные ярко-красные ягоды с характерной пупырчатой поверхностью, которые растут на невысоком колючем кустарнике. Вкус у них специфический, кисловатый, поэтому многим она не понравилась. Также к минусам ягоды причислили то, что кустарники довольно быстро разрастаются по участку, как сорняки.

— «Я тоже хотела посадить, да отговорили: типа она по всему участку расползется как сорняк».

— «Я ад усяго сэрца не раю вам яе садзіць на ўчастку. Хіба што недзе за плотам, калі ёсць магчымасць. Пасадзіць яе лёгка, а вось вывесці — той яшчэ квэст. Агрэсар страшны гэтая расліна, і калючая вельмі».

— «Еле вывела. Прополоть невозможно, в середине трава растет, сам кустик очень колючий и прям впивается в руки. Не рекомендую, как и все выше».

— «Это растение сильнейший агрессор. Растет у соседей, а лезет в мой огород через шифер. Устала с ним вести борьбу».

— «Очень не советую садить. Потом много лет ее будете корчевать. Корни пробираются под препятствиями более метра глубиной. И кусты жутко колючие. Да и ягоды, кроме красоты, ничего интересного не представляют».

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