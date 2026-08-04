Паника в России: офицерам предписано отращивать бороды и отказаться от авто

Паника в России: офицерам предписано отращивать бороды и отказаться от авто13
- 4.08.2026, 8:50
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Опубликован секретный документ.
Министерство обороны России распространило среди военнослужащих и гражданского персонала инструкцию с рекомендациями, как действовать при угрозе покушения. Документ, опубликованный политологом Екатериной Шульман, рекомендует отказаться от привычного образа жизни, сменить внешность, передвигаться непредсказуемыми маршрутами, избегать общественных мест и отказаться от использования личного автомобиля, пишет The Insider.
Шульман сообщила, что инструкция распространяется в госпиталях Минобороны. По ее словам, документ особенно контрастирует с недавними случаями, когда высокопоставленные российские военные посещали публичные мероприятия, несмотря на угрозу атак.
Документ озаглавлен «Типовой инструктаж военнослужащему (гражданскому персоналу) и членам его семьи по действиям при поступлении сведений о готовящемся покушении». В нем говорится, что рекомендации основаны на опыте органов безопасности и предназначены для сотрудников Минобороны и Росгвардии, получивших информацию об угрозе физической расправы «со стороны спецслужб Украины».
Авторы инструкции утверждают, что украинские спецслужбы получают персональные данные военнослужащих и членов их семей из открытых источников, социальных сетей и мессенджеров, после чего изучают распорядок дня, маршруты передвижения и место жительства потенциальной цели, а затем выбирают способ нападения.
В связи с этим военнослужащим рекомендуется:
отказаться от публикации персональной информации в социальных сетях и удалить сведения, позволяющие установить место жительства и ведомственную принадлежность;
сменить номера мобильных телефонов и сами телефонные аппараты, отвечать только на звонки с известных номеров;
изменить привычный образ жизни и даже внешность — например, носить очки, отрастить бороду, изменить прическу и стиль одежды;
регулярно менять маршруты передвижения, избегать повторяющихся ежедневных действий и отказаться от приложений, фиксирующих геолокацию, включая фитнес-трекеры и смарт-часы;
проявлять осторожность при встрече с людьми, которые неоднократно появляются по маршруту движения, а также при попытках незнакомцев фотографировать человека или автомобиль.
Отдельный раздел посвящен автомобилям. Военным рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта, хранить машину вдали от дома под камерами наблюдения, а перед каждой поездкой осматривать автомобиль на предмет возможного минирования. В инструкции перечисляются вероятные места установки взрывных устройств — под днищем, в колесных арках, возле автомобиля, а также возможные способы подрыва: при запуске двигателя, открытии дверей, по таймеру или дистанционно.
В документе также советуют отказаться от использования служб доставки и не принимать посылки от неизвестных отправителей, избегать поездок в лифте с незнакомыми людьми, укрепить входную дверь, оборудовать ее глазком, цепочкой и задвижкой, а жильцам первых этажей — установить на окна решетки или защитную пленку.
Кроме того, военнослужащим рекомендуют приобрести средства самообороны — газовые баллончики, электрошокеры или оружие ограниченного поражения — и заранее отрабатывать действия на случай нападения.
В завершение инструкции предлагается ознакомить с этими рекомендациями членов семьи, проводить с ними «ситуационные занятия» и заранее определить порядок связи с сотрудниками органов безопасности для передачи информации в экстренных случаях.