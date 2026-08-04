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Где правильно поставить вентилятор в комнате, чтобы реально охладить квартиру

  • 4.08.2026, 9:20
Где правильно поставить вентилятор в комнате, чтобы реально охладить квартиру

Секрет настоящей свежести кроется вовсе не в максимальной скорости вращения.

Август в Беларуси в этом году снова бьет все рекорды жары и загоняет столбики домашних термометров до неприлично высоких отметок.

Когда жара плавит асфальт за окном и мешает дышать даже в тени, квартира превращается в настоящую духовку. Кондиционер, спасающий от зноя, есть, конечно, не в каждой комнате, да и некоторых просто пугает перспектива заработать с ним очередной насморк, пишет New Voice.

Тогда приходится доставать из кладовки старый добрый вентилятор. Казалось бы, чего тут мудрить: включил в розетку, направил на себя — и сидишь довольный. Вот только почему-то лопасти обычно просто гоняют по комнате горячий воздух, создавая иллюзию ветра, но совершенно не спасая от липкого августовского пекла. На самом деле секрет настоящей свежести кроется вовсе не в максимальной скорости вращения.

Откажитесь от привычки ставить прибор вплотную к дивану или рабочему столу так, чтобы он дул прямо на вас, ведь такое локальное охлаждение приносит лишь сиюминутное облегчение. Уже через несколько минут вам станет еще жарче, а простуда или защемление мышц шеи быстро дадут о себе знать.

Разумнее всего отодвинуть вентилятор на пару метров от себя, направив его не на человека, а вдоль стены или в угол. Тогда воздушные потоки начнут мягко циркулировать по всему периметру комнаты, смешиваясь и создавая равномерный приятный микроклимат без риска заболеть.

Особую магию можно сотворить вечером, когда солнце наконец скрывается за горизонтом и на улице наступает долгожданная прохлада. Не держите окна плотно закрытыми: распахните их пошире и поставьте вентилятор примерно в метре от оконного проема, направив его «лицом» на улицу. Он будет работать как мощная вытяжка, выбрасывая наружу нагретый за день домашний воздух и впуская внутрь свежий ветерок. А если открыть окна в противоположных частях квартиры, то можно устроить отличный сквозняк буквально за считанные минуты.

Есть и классический трюк со льдом. Возьмите несколько пластиковых бутылок с замороженной водой или глубокую миску с кубиками льда и поставьте их прямо перед лопастями прибора. Поток воздуха будет проходить сквозь ледяную преграду и разносить по комнате настоящую горную свежесть, вместо того чтобы просто гонять сорокаградусный зной.

Главное — не ленитесь экспериментировать с углом наклона: если направить поток воздуха прямо в потолок, вы запустите вертикальную циркуляцию и заставите более прохладные воздушные массы опуститься к полу — туда, где вы обычно и спасаетесь от жары.

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