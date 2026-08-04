Лукашенко играет по чужому сценарию Александр Класковский

4.08.2026, 9:50

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Намерение Риги закрыть границу с Беларусью становится более объяснимым.

Белорусские власти грозят Латвии действиями «несимметричного характера» за то, что та закрыла пункт пропуска Патерниеки — единственный действовавший на границе двух государств. Латвийская сторона сослалась на технические причины. Но здесь явственно пахнет политикой. По свежей информации, МВД Латвии предлагает вообще закрыть границу с Беларусью для населения и грузового транспорта.

Белорусский МИД подчеркивает, что решение закрыть Патерниеки на прошлой неделе «в срочном порядке принимал лично глава МВД Янис Домбрава». Минск уверен «в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в Сейм Латвии».

Действительно, Домбрава — еще и зампред консервативной партии «Национальное объединение», выступающей за жесткую политику в области нацбезопасности, ограничение нелегальной миграции.

Но вряд ли ему позволили бы играть ключами от границы, не будь реальной масштабной угрозы.

Куда ломятся нелегалы

Статистика показывает, что именно на Латвию в нынешнем году приходится львиная доля (86,9%) попыток граждан третьих стран незаконно пересечь границы ЕС с белорусской территории. За семь месяцев латвийские пограничники зафиксировали 9060 таких попыток.

Показательно, что раньше основные атаки нелегалов с территории Беларуси приходились на Польшу.

Но за последний год Минску и Варшаве удалось разрулить некоторые острые вопросы. Польские власти открыли (похоже, в качестве «предоплаты») два пункта пропуска, белорусские — выпустили наконец из-за решетки знакового для поляков политзаключенного Анджея Почобута.

К тому же острый конфликт белорусского режима с западной соседкой задевал транзитные интересы Китая, и есть основания полагать, что Пекин провел с Александром Лукашенко воспитательную работу.

И вот как по мановению волшебной палочки нелегалы, оставив поляков в покое, ринулись штурмовать латвийскую границу. Впрочем, в соседних государствах ЕС и НАТО убеждены, что никакого волшебства здесь нет, а есть гибридная война против этих стран со стороны режима Лукашенко, за которым стоит злая воля Кремля.

Понятно, что небольшой Латвии трудно справляться с таким давлением на ее границу. Литва и Эстония направили на подмогу группы своих пограничников, но этого, вероятно, мало.

В июле начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Гунтис Пуятс заявил, что его страна сейчас является главной целью гибридных действий со стороны Беларуси и ситуация становится все более напряженной. Он попросил тогда о более широкой поддержке со стороны национальных вооруженных сил.

«Технический сбой» — похоже, отговорка

Отметим, что Рига не сообщила о предполагаемых сроках или условиях открытия пункта пропуска Патерниеки. По версии ГПО, там «возникли технические проблемы, связанные со сбоями в работе информационных систем».

Если так, то исправить трабл — тоже лишь дело техники. Тем более что латвийские специалисты говорят: признаков кибератаки не обнаружено.

Но все ли так просто? Обращает на себя внимание тот факт, что упомянутый господин Домбрава за день до закрытия погранперехода призвал соотечественников отказаться от любых планов поездки в Беларусь или возвращения из этой страны.

При этом министр добавил: «В контексте гибридной миграционной войны, развязанной Беларусью, безопасное передвижение между странами может стать затруднительным». И ведь как в воду глядел!

Если же без иронии, то весьма похоже на то, что технические причины — лишь отговорка. Вполне можно предположить, что у латвийских властей просто лопнуло терпение и они решили пойти на радикальную меру.

И свежая информация это подтверждает. Латвийское МВД предлагает своему правительству де-факто закрыть границу с Беларусью наглухо. И это аргументируется необходимостью «гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку» и т.д.

Ни о каком сбое компьютеров речи уже нет. Речь об угрозах безопасности страны.

Учтен ли печальный опыт Литвы?

Но если так, то насколько поможет такая мера?

На первый взгляд, нелегалов это никак не остановит. Они ведь и так не идут через пункты пропуска, а лезут по зеленке.

На самом деле такую меру можно в какой-то степени обосновать: например, высвобождаются сотрудники, которых можно перебросить на охрану той самой зеленки. Собственно, МВД Латвии и говорит в своем обращении к кабмину о намерении «оптимизировать имеющиеся в распоряжении погранохраны ресурсы в условиях кризиса». Однако вряд ли эффект окажется сильным.

Далее: насколько учли латвийские власти опыт литовцев, которые прошлой осенью пытались обуздать Минск подобной мерой?

Лукашенко тогда и впрямь поступил асимметрично: блокировал на белорусской территории многие сотни фур на литовских номерах да еще и заломил грабительский ценник за принудительную стоянку.

В итоге Вильнюс был вынужден пойти на попятную — снова открыть пункты пропуска без выполнения своих условий. А потом пришлось еще долго вызволять грузовики — благо в итоге подключились американцы, ведущие с Лукашенко свою игру.

Большегрузов с латвийской регистрацией на белорусской стороне сейчас поменьше. И все же если Минск пойдет на подобный шаг, то это наверняка будет болезненно для латвийских перевозчиков.

Они уже сетуют на нежданчик с закрытием пункта Патерниеки, говорят об убытках, а пропаганда Лукашенко старательно раскручивает тему. В литовском случае недовольство отечественного бизнеса стало одним из факторов, заставивших Вильнюс отступить.

Призрак «латгальской народной республики»

Почему же Рига пошла на такой шаг, зная, что с диктатурой шутки плохи, ответка может оказаться жесткой?

Не исключено, что латвийские власти держат в голове не только мигрантскую угрозу как таковую.

В последнее время популярны разговоры, что Владимир Путин, забуксовав в Украине, может попробовать на зуб НАТО. Чтобы отвлечь и напугать активно помогающую Киеву Европу.

На полномасштабную конвенциональную войну пороха у Москвы маловато, а вот на гибридную — и ресурса, и злой воли вполне может хватить.

При этом аналитик Игорь Тышкевич считает, что именно Латвия, выглядящая по ряду параметров слабым звеном на восточном фланге Североатлантического альянса, может стать объектом «ограниченной операции» Кремля.

Там есть так называемое русскоязычное меньшинство, партии, якобы его защищающие, напоминает Тышкевич. Он подчеркивает: географическое положение Латвии таково, что Польша и Финляндия, эти крепкие орешки НАТО, быстро прийти на помощь не смогут.

Для гибридной операции нужны лишь «парочка диверсионных групп типа группы Стрелкова, раскачка местной ситуации», говорит аналитик. Он обращает внимание на то, что российская (а частично и белорусская) пропаганда против Латвии в последнее время стала заметно активнее. Это может быть частью подготовки операции с объявлением какой-нибудь «латгальской народной республики», предполагает Тышкевич.

Для сведения: Латгалия — область Латвии с большой долей русскоязычных. Причем она граничит как с Россией, так и с Беларусью.

А отряд Игоря Стрелкова (Гиркина) в апреле 2014 года перешел российско-украинскую границу и занял Славянск, провозгласив его частью «донецкой народной республики». Так было разожжено пламя кровавого конфликта на Донбассе.

Правитель Беларуси вынужден играть по чужому сценарию

Европейские аналитики в основном считают, что нападение РФ на одну из стран Балтии по модели вторжения в Украину в 2022-м пока маловероятно. Более высока, по их мнению, опасность ограниченного военного инцидента, который должен поставить НАТО перед выбором: отвечать или нет.

В июле президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил: Россия может усилить провокации против Балтийского региона. Поскольку ее военные не добиваются успехов в Украине, Москва может попытаться проверить решимость НАТО посредством диверсий и гибридных атак, считает Ринкевичс. При этом он сослался на доступную ему разведывательную информацию.

В этом контексте намерение Риги закрыть границу с Беларусью становится более объяснимым: от греха подальше.

Впрочем, по-прежнему действуют два автомобильных пункта пропуска на латвийско-российской границе. В конце концов, диверсионные группы типа отряда Стрелкова могут проникнуть и по той же зеленке.

Понятно, что белорусский правитель отнюдь не горит желанием дергать за усы НАТО. Но ведь и в 2022-м он вряд ли сильно хотел предоставлять территорию для наступления российских войск на Киев. А пришлось.

Вогнав Беларусь в катастрофическую зависимость от больной агрессивной империи, Лукашенко раз за разом вынужден играть по чужому сценарию.

Александр Класковский, «Позiрк»

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