Исторический шанс 1 4.08.2026, 9:29

Европе стоит воспользоваться моментом стратегической инициативы Украины.

Россия больше не владеет инициативой в войне против Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News. Как отмечает Atlantic Council, подобную оптимистичную оценку украинского лидера, вероятно, разделяют многие европейские политики.

«Позиции Украины являются самыми прочными с начала войны», — подчеркнул недавно президент Финляндии Александр Стубб.

По мнению издания, текущие успехи Украины открывают редкую возможность для усиления давления на Владимира Путина и создания предпосылок для переговорного урегулирования крупнейшего вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны.

Впрочем, авторы материала предупреждают: подобное окно возможностей может оказаться недолговечным, поэтому европейским партнёрам Киева необходимо использовать текущий момент, продемонстрировав способность к решительным действиям на международной арене через наращивание поддержки Украины.

Издание напоминает, что в начале полномасштабного вторжения именно осторожность западных стран позволила России перегруппировать силы, провести дополнительную мобилизацию, нарастить оборонное производство и возвести масштабные укрепления. Поэтому сейчас, когда динамика войны вновь смещается в пользу Украины, европейским лидерам критически важно не повторить просчёты 2022 года.

Одним из ключевых приоритетов Atlantic Council называет решение кадрового дефицита в украинской армии. По мнению авторов, европейским правительствам стоит пересмотреть давние ограничения на финансирование военных расходов, поскольку значительная нагрузка на украинский госбюджет требует дополнительных ресурсов для обеспечения конкурентоспособных зарплат военнослужащим и стимулирования их набора и удержания на службе.

Другим важным направлением поддержки издание называет украинский оборонный сектор. Вместо передачи оружия исключительно из существующих запасов европейским правительствам рекомендуется активнее задействовать механизмы Евросоюза для долгосрочного финансирования собственного украинского оборонного производства.

Отдельное внимание авторы уделяют технологическому доступу — по их мнению, Европе следует предоставить Украине привилегированный доступ к передовым технологиям, включая электронику, облачные вычисления, инструменты искусственного интеллекта и системы связи. Как поясняет издание, зачастую препятствием служат не сами технологические ограничения, а регуляторные барьеры и режимы экспортного контроля, изначально созданные для мирных условий, а не для масштабного военного конфликта в Европе.

Кроме того, Atlantic Council указывает на важность психологической составляющей европейской стратегии поддержки. После более четырёх лет полномасштабной войны боевой стресс, травмы и посттравматическое стрессовое расстройство перестали быть исключительно индивидуальными проблемами военнослужащих, превратившись в стратегический вызов для страны в целом. Издание отмечает, что Европа обладает признанным мировым опытом в области психического здоровья и реабилитации, интеграция которого в систему восстановления украинских военных укрепит долгосрочную устойчивость страны не менее эффективно, чем поставки вооружений.

Наконец, авторы подчёркивают необходимость сохранения политического единства Европы для повышения цены агрессии для Москвы — через строгое соблюдение санкционного режима, усиленный контроль за схемами обхода ограничений и более скоординированную борьбу с российскими операциями влияния за рубежом.

Подытоживая, издание отмечает: реализация всех перечисленных мер станет не просто дополнительной поддержкой Украины, а реальным проявлением европейской стратегической инициативы. На протяжении многих лет европейские лидеры рассуждали о стратегической автономии и превращении Европы в весомого игрока в сфере безопасности — и ближайшие месяцы способны стать самой серьёзной проверкой того, насколько эти амбиции соответствуют реальности.

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