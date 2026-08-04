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Экс-премьер Польши создаст новую партию

  • 4.08.2026, 10:04
Экс-премьер Польши создаст новую партию
Матеуш Моравецкий
Фото: Getty Images

Матеуш Моравецкий назвал дату.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что партия, формируемая на базе объединения «Развитие+» (Rozwój Plus), будет создана не позднее 15 октября. Заявление прозвучало после очередных сигналов об окончательном разрыве политика с оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS), сообщает Rzeczpospolita.

О съезде объединения, запланированном на 15 октября — годовщину парламентских выборов 2023 года, — Моравецкий сообщил ещё в воскресенье. «В этот день мы покажем, что Польша не обречена на хаос, посредственность и невыполненные обещания. Мы покажем, что существует сила, обладающая опытом, смелостью, программой и готовностью снова взять на себя ответственность за страну», — написал он в X.

Политики, связанные с «Развитие+», уже сформировали отдельный парламентский клуб. Насчитывающий 40 депутатов клуб станет третьим по величине в Сейме — после клубов «Гражданской коалиции» (156 депутатов) и PiS (147 депутатов).

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