закрыть
4 августа 2026, вторник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Астрономы показали уникальный снимок Вселенной

1
  • 4.08.2026, 10:42
Астрономы показали уникальный снимок Вселенной

Крупнейшая цифровая камера заглянула на миллиарды лет в прошлое.

Обсерватория имени Веры Рубин начала 10-летнее исследование космоса с использованием 3,2- гигапиксельной цифровой камеры.

Астрономы показали новую фотографию хорошо изученного участка Вселенной, но с гораздо большей детализацией, чем раньше, сделанную Обсерваторией имени Веры Рубин. На изображении показаны более 650 000 галактик и более 50 000 звезд, пишет Gizmodo.

Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится на вершине горы Серро-Пачон в Чили, оснащена самой большой в мире 3,2-гигапиксельной цифровой камерой и 8,4-метровым телескопом. Обсерватория сделала первое изображение космоса в июне 2025 года и недавно начала 10-летний обзор Вселенной. Мощная камера должна помочь создать самый большой астрономический фильм в истории, который предоставит изображения космоса в самом высоком разрешении. Благодаря огромному полю зрения и глубине резкости Обсерватория имени Веры Рубин поможет сделать открытия, связанные с темной материей, темной энергией, а также другими явлениями и объектами, которые играют важную роль в эволюции Вселенной.

Астрономы представили фотографию участка Вселенной известного как поле COSMOS, на которой запечатлены более 650 000 галактик и более 50 000 звезд, собранных в одном изображении. Эта фотография позволяет более детально рассмотреть один из наиболее изученных участков космоса.

Поле COSMOS содержит более 2 миллионов галактик, охватывающих 75% возраста Вселенной, причем некоторые из них находятся на расстоянии до 12 миллиардов световых лет от нас. Этот участок космоса является идеальным местом для наблюдений, ведь он обращен в сторону от плоскости Млечного Пути, заполненной многочисленным звездами, а потому дает возможность увидеть дальние уголки Вселенной.

Поле COSMOS занимает область неба, примерно в три раза превышающую размер полной Луны. Направляя телескопы на этот участок неба, астрономы могут увидеть большое количество далеких галактик, свет которых летел к нам миллиарды лет.

Телескоп Обсерватории имени Веры Рубин запечатлел разные галактики, включая спиральные, эллиптические, искаженные сливающиеся галактики и тусклые красные галактики из далекой Вселенной.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич