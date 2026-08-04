Астрономы показали уникальный снимок Вселенной 1 4.08.2026, 10:42

Крупнейшая цифровая камера заглянула на миллиарды лет в прошлое.

Обсерватория имени Веры Рубин начала 10-летнее исследование космоса с использованием 3,2- гигапиксельной цифровой камеры.

Астрономы показали новую фотографию хорошо изученного участка Вселенной, но с гораздо большей детализацией, чем раньше, сделанную Обсерваторией имени Веры Рубин. На изображении показаны более 650 000 галактик и более 50 000 звезд, пишет Gizmodo.

Обсерватория имени Веры Рубин, которая находится на вершине горы Серро-Пачон в Чили, оснащена самой большой в мире 3,2-гигапиксельной цифровой камерой и 8,4-метровым телескопом. Обсерватория сделала первое изображение космоса в июне 2025 года и недавно начала 10-летний обзор Вселенной. Мощная камера должна помочь создать самый большой астрономический фильм в истории, который предоставит изображения космоса в самом высоком разрешении. Благодаря огромному полю зрения и глубине резкости Обсерватория имени Веры Рубин поможет сделать открытия, связанные с темной материей, темной энергией, а также другими явлениями и объектами, которые играют важную роль в эволюции Вселенной.

Астрономы представили фотографию участка Вселенной известного как поле COSMOS, на которой запечатлены более 650 000 галактик и более 50 000 звезд, собранных в одном изображении. Эта фотография позволяет более детально рассмотреть один из наиболее изученных участков космоса.

Поле COSMOS содержит более 2 миллионов галактик, охватывающих 75% возраста Вселенной, причем некоторые из них находятся на расстоянии до 12 миллиардов световых лет от нас. Этот участок космоса является идеальным местом для наблюдений, ведь он обращен в сторону от плоскости Млечного Пути, заполненной многочисленным звездами, а потому дает возможность увидеть дальние уголки Вселенной.

Поле COSMOS занимает область неба, примерно в три раза превышающую размер полной Луны. Направляя телескопы на этот участок неба, астрономы могут увидеть большое количество далеких галактик, свет которых летел к нам миллиарды лет.

Телескоп Обсерватории имени Веры Рубин запечатлел разные галактики, включая спиральные, эллиптические, искаженные сливающиеся галактики и тусклые красные галактики из далекой Вселенной.

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