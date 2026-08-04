Белорусов призвали не садиться за руль три дня

Белорусов призвали не садиться за руль три дня2
- 4.08.2026, 11:17
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Особенно с 12.00 до 16.00 часов.
В Министерстве внутренних дел предупредили белорусских водителей из-за опасностей погоды.
В ведомстве обратили внимание на то, что по информации Белгидромета в ближайшие три дня по всей Беларуси температуры воздуха будут превышать +30 градусов, а по югу во многих районах будет от +35 до +40.
В связи с этим МВД сделало важное заявление, призывая белорусов в такую погоду как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами - «особенно с 12.00 до 16.00 часов».
В ведомстве напомнили о простых рекомендациях в жару: надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости, не употреблять алкоголь, быть аккуратными при отдыхе у водоемов.
Еще МВД предупредило белорусских водителей о необходимости постоянно контролировать свое самочувствие. И остановиться при первых же признаках недомогания или сонливости. Также сказали, кому из белорусов вообще не следует садиться за руль в эти три самых жарких дня.
Как писал сайт Charter97.org, в Беларусь идет африканская жара.