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Белорусов призвали не садиться за руль три дня

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  • 4.08.2026, 11:17
  • 2,380
Белорусов призвали не садиться за руль три дня
Фото: onliner

Особенно с 12.00 до 16.00 часов.

В Министерстве внутренних дел предупредили белорусских водителей из-за опасностей погоды.

В ведомстве обратили внимание на то, что по информации Белгидромета в ближайшие три дня по всей Беларуси температуры воздуха будут превышать +30 градусов, а по югу во многих районах будет от +35 до +40.

В связи с этим МВД сделало важное заявление, призывая белорусов в такую погоду как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами - «особенно с 12.00 до 16.00 часов».

В ведомстве напомнили о простых рекомендациях в жару: надевать головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости, не употреблять алкоголь, быть аккуратными при отдыхе у водоемов.

Еще МВД предупредило белорусских водителей о необходимости постоянно контролировать свое самочувствие. И остановиться при первых же признаках недомогания или сонливости. Также сказали, кому из белорусов вообще не следует садиться за руль в эти три самых жарких дня.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларусь идет африканская жара.

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