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Ozon резко расширяется в Беларуси

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  • 4.08.2026, 11:30
  • 1,308
Ozon резко расширяется в Беларуси
Фото: РИА «Новости»

Новый сортировочный центр заработал в Гродно.

Второй по объемам маркетплейс на белорусском рынке — Ozon миилиардера Владимира Евтушенкова — обзавелся логистическим центром в Гродно.

Как пишет Office Life, площадь нового сортировочного центра составляет 2,55 тыс. квадратных метров. Он будет работать как на обработке заказов, так и на возврате.

На первом этапе мощности гродненского объекта составят до 20 тыс. заказов в сутки, или более 600 тыс. каждый месяц. К декабрю — этот объем планируют довести до 55 тыс. заказов в сутки.

В компании отметили, что новый сортировочный центр поможет справляться с растущим спросом на услуги Ozon. Только во втором квартале 2026 года белорусы оформили на маркетплейсе в три раза больше заказов, чем год назад. С открытием центра у покупателей и продавцов западных регионов Беларуси будут такие же возможности, как в столице, по скорости отгрузки и доставки.

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