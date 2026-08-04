Соболенко сенсационно идет лишь второй в Чемпионской гонке WTA 4 4.08.2026, 12:06

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Первую ракетку мира опережает 19-летняя Мирра Андреева.

Первая ракетка мира Арина Соболенко занимает второе место в обновленной Чемпионской гонке WTA по состоянию на 3 августа, пишет «Точка».

Белоруска набрала 4945 очков и всего на 54 балла отстает от лидирующей Мирры Андреевой. На счету 19-летней российской теннисистки 4999 очков.

Третье место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, набравшая 4627 баллов.

Далее в первой десятке расположились Джессика Пегула (4275), Каролина Мухова (4270), Элина Свитолина (4224), Линда Носкова (3674), Кори Гауфф (3484), Марта Костюк (3275) и Виктория Мбоко (2393).

Несмотря на статус первой ракетки мира, Соболенко пока не лидирует в сезонной гонке. При этом с марта белоруска не завоевала ни одного крупного трофея. Тогда она оформила «Солнечный дубль», победив на турнирах в Индиан-Уэлсе и Майами.

В отличие от мирового рейтинга WTA, учитывающего результаты теннисисток за последние 52 недели, Чемпионская гонка отражает их выступления только в текущем календарном году.

Очки, заработанные на турнирах с января по ноябрь, суммируются с нуля. По итогам сезона восемь лучших теннисисток получают путевки на Итоговый турнир WTA.

К концу года показатели Чемпионской гонки и официального мирового рейтинга обычно почти полностью совпадают.

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