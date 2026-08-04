закрыть
4 августа 2026, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко сенсационно идет лишь второй в Чемпионской гонке WTA

4
  • 4.08.2026, 12:06
Соболенко сенсационно идет лишь второй в Чемпионской гонке WTA
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

Первую ракетку мира опережает 19-летняя Мирра Андреева.

Первая ракетка мира Арина Соболенко занимает второе место в обновленной Чемпионской гонке WTA по состоянию на 3 августа, пишет «Точка».

Белоруска набрала 4945 очков и всего на 54 балла отстает от лидирующей Мирры Андреевой. На счету 19-летней российской теннисистки 4999 очков.

Третье место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, набравшая 4627 баллов.

Далее в первой десятке расположились Джессика Пегула (4275), Каролина Мухова (4270), Элина Свитолина (4224), Линда Носкова (3674), Кори Гауфф (3484), Марта Костюк (3275) и Виктория Мбоко (2393).

Несмотря на статус первой ракетки мира, Соболенко пока не лидирует в сезонной гонке. При этом с марта белоруска не завоевала ни одного крупного трофея. Тогда она оформила «Солнечный дубль», победив на турнирах в Индиан-Уэлсе и Майами.

В отличие от мирового рейтинга WTA, учитывающего результаты теннисисток за последние 52 недели, Чемпионская гонка отражает их выступления только в текущем календарном году.

Очки, заработанные на турнирах с января по ноябрь, суммируются с нуля. По итогам сезона восемь лучших теннисисток получают путевки на Итоговый турнир WTA.

К концу года показатели Чемпионской гонки и официального мирового рейтинга обычно почти полностью совпадают.

Verification

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич