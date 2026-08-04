Лукашенко захотел открыть в Беларуси еще один университет 17 4.08.2026, 13:00

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Новому вузу уже придумали громкое название.

Правитель Александр Лукашенко вновь поднял тему создания нового вуза в Беларуси. Этому вопросу посвятили специальное совещание, сообщает пресс-служба диктатора.

Новое учебное заведение хотят назвать Академией интеллектуальных технологий. По словам Лукашенко, оно должно заниматься созданием «того, что будет нужно завтра и послезавтра», а также обеспечить «качественный рывок в работе с одаренной молодежью и не только молодежью».

«Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды — гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы. И в первую очередь — под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость в создании нового университета — университета будущего», — заявил диктатор.

По его словам, нельзя допустить, чтобы академия превратилась в рядовой вуз и обычного «поставщика дипломов». Там хотят готовить специалистов, способных создавать собственные решения в области искусственного интеллекта, новых материалов, цифровой промышленности и квантовых технологий.

При этом режим пока не определился даже с тем, кого именно будут обучать в новом учреждении.

«Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры — это мы должны определиться», — сказал Лукашенко.

Неясным остается и вопрос финансирования очередного проекта.

«Обязательно не то, что мы можем — да мы все сможем, — а надо ли нам это? Стоит ли нам тратить деньги сегодня на это? Вот это главное», — заявил диктатор.

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