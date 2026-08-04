В Черном море дроны атаковали турецкое грузовое судно 2 4.08.2026, 13:09

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Есть пострадавшие.

В Черном море, примерно в 55 километрах от Новороссийска, днем в понедельник под удар беспилотника попал турецкий сухогруз-ролкер, перевозивший фрукты и овощи из турецкого Самсуна в Россию. Об этом сообщило турецкое агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате атаки на судне вспыхнул пожар, четверо моряков получили ранения, в том числе трое граждан Турции. Капитан судна Ялчин Шахин, которое издание идентифицировало как «Надежда» (Nadhezna), заявил, что по сухогрузу нанесли удар шесть или семь украинских беспилотников. По утверждению капитана, российские военные корабли не смогли подойти к атакованному судну для оказания помощи из-за продолжавшейся атаки дронов — все это время экипаж самостоятельно пытался бороться с пожаром.

Генеральное управление по морским делам Минтранса Турции подтвердило факт атаки на судно «Надежда» с экипажем из 22 человек. По предварительным данным ведомства, повреждения получили жилые помещения и носовая часть сухогруза, а к вечеру 3 августа пожар на борту все еще продолжался. Моряков удалось эвакуировать в порт Новороссийска на российских судах. «По предварительной информации, состояние трех человек может быть тяжелым», — говорится в заявлении турецкого ведомства.

Согласно данным открытых судовых баз, атакованное судно с номером IMO 7702657 ходит под флагом Камеруна и обычно выполняет регулярные рейсы между Самсуном и Новороссийском.

При этом турецкое морское ведомство привело данные, расходящиеся со сведениями IHA: по его версии, «Надежда» на момент атаки следовала из Новороссийска в Самсун, а не в обратном направлении, а сам удар произошел на расстоянии около 37 км от российского порта.

Пострадавший ролкер длиной 119 метров, предназначенный для перевозки автомобилей, грузовиков и контейнеров, был построен в Дании еще в 1978 году — тогда судно носило название Amazon. Судно, впоследствии переименованное в «Надежду», ранее обвинялось украинской стороной в транспортировке зерна из оккупированных городов Бердянска, Керчи и Севастополя, в связи с чем в ноябре 2025 года против него были введены санкции.

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