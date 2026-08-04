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Елену Лазарчик отправили в помещение камерного типа

  • 4.08.2026, 13:57
Елену Лазарчик отправили в помещение камерного типа
Елена Лазарчик

Политзаключенная проведет там шесть месяцев.

Осужденную на 9,5 лет колонии активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елену Лазарчик отправили в ПКТ на 6 месяцев, об этом стало известно «Медиазоне».

Лазарчик отправили в ПКТ в начале мая 2026 года.

Елене Лазарчик 51 год, она — активистка «Европейской Беларуси», вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).

В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). С тех пор Елена находится в ИК-24 в Заречье, колонии, куда отправляют отбывать срок женщин, которых осудили повторно.

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