Елену Лазарчик отправили в помещение камерного типа
- 4.08.2026, 13:57
Политзаключенная проведет там шесть месяцев.
Осужденную на 9,5 лет колонии активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елену Лазарчик отправили в ПКТ на 6 месяцев, об этом стало известно «Медиазоне».
Лазарчик отправили в ПКТ в начале мая 2026 года.
Елене Лазарчик 51 год, она — активистка «Европейской Беларуси», вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).
В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).
Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). С тех пор Елена находится в ИК-24 в Заречье, колонии, куда отправляют отбывать срок женщин, которых осудили повторно.