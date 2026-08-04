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Жильцы элитных таунхаусов в Бресте захватили детскую площадку

  • 4.08.2026, 14:10
Жильцы элитных таунхаусов в Бресте захватили детскую площадку

Соседских детей выгоняют с территории общего пользования.

На территории жилого комплекса Скандинавское предместье в Бресте развернулась настоящая драма из-за детской площадки. Историю многолетнего спора жильцов элитных танхаусов с соседями рассказал брестчанин Павел в Threads.

По словам мужчины, детская площадка возле домов под номерами 83 и 85 на улице Вересковой огорожена забором уже много лет, на ней есть табличка с надписью «Ведется строительство», однако никакой техники или паспорта объекта с информацией о строительстве нет. Зато на территории площадки лежат детские игрушки, которые, по-видимому, оставили дети из близлежащих домов.

Согласно кадастровой карте, территория площадки — общественная, относится к Ленинскому району и не принадлежит собственникам домов ЖК. Однако, жильцы таунхаусов выгоняют соседских детей, которые приходят на площадку играть.

За самозанятие земельного участка ответственному лицу (или лицам) грозит штраф от 450 до 1350 рублей.

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