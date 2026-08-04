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ВСУ ударили по двум мостам и пункту ФСБ

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  • 4.08.2026, 13:59
ВСУ ударили по двум мостам и пункту ФСБ

Удары нанесены как по объектам в РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Силы обороны Украины в ночь на вторник, 4 августа, поразили автомобильный и железнодорожный мосты, пункт ФСБ и другие объекты россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным военных, поражены автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского Запорожской области. Оккупационная армия использует их для военной логистики и переброски сил и средств.

Также были нанесены удары по ремонтным подразделениям оккупантов в населенных пунктах Волчанское Запорожской области и Вольное Донецкой области. Одновременно с этим в оккупированном Крыму Силы обороны поразили пункт связи и электропитания ретранслятора для ударных БПЛА типа Герань/Гербера в Оленевке, а также вышку со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке.

Кроме того, в Бахмуте Донецкой области поражены российский пункт управления и узел связи.

Ранее сайт Charter97.org писал, что украинские беспилотники нанесли удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries сразу в Московской, Ленинградской и Тверской областях.

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