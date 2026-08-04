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Лукашистским чиновникам дали очередную прибавку

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  • 4.08.2026, 14:29
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Лукашистским чиновникам дали очередную прибавку

Их средняя зарплата приблизилась к четырем тысячам рублей.

Белстат обновил данные о доходах лукашистских чиновников, работающих в сфере государственного управления. Оказалось, что июнь принес им очередную прибавку, обратил внимание Myfin.

В прошлом месяце средняя начисленная зарплата в этой отрасли составила 3907,9 рубля до вычета налогов и взносов. По сравнению с маем она выросла на 76 рублей.

При этом в первом полугодии среднемесячный доход госуправленцев вышел на уровень 3739,5 рубля.

Прибавка затронула не только номинальную зарплату. Также выросла и реальная, которая рассчитывается с учетом инфляции и отражает покупательную способность доходов. В июне она увеличилась на 1,7% по сравнению с маем.

Еще более впечатляющей выглядит динамика за первое полугодие. По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе — июне 2026 года реальная зарплата в сфере госуправления выросла на 15,3%.

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