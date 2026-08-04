закрыть
4 августа 2026, вторник, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аятолла сбежал в Россию?

2
  • 4.08.2026, 14:55
  • 4,756
Аятолла сбежал в Россию?
Моджтаба Хаменеи

Разведки гадают, где находится Моджтаба Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи возглавил Иран в этом году после гибели своего отца — аятолла Али Хаменеи погиб в результате ракетных ударов США и Израиля по стране 28 февраля. С момента вступления в должность нового верховного лидера никто ни разу не видел его вживую — вся коммуникация с ним осуществляется исключительно через посредников из правящей верхушки.

«Государство, находящееся на грани ядерной войны, — по крайней мере, теоретически — возглавляет человек, о котором никто ничего не знает и которого не видели на публике. Честно говоря, это хаос», — заявили изданию Daily Mail источники в разведывательных структурах, включая израильский Моссад.

Что известно о судьбе нового лидера

С момента гибели прежнего верховного лидера прошло уже более пяти месяцев. Вместе с Али Хаменеи погибли его дочь, внук, зять и невестка. Среди пострадавших оказался и его старший сын — 56-летний Моджтаба Хаменеи, который, по имеющимся данным, получил тяжелые травмы лица и одной или обеих ног в результате авиаудара.

Несмотря на это, именно он занял пост своего отца 9 марта, однако с тех пор ни разу не показался на публике. Новый лидер не выпустил даже предварительно записанного видео- или аудиообращения — вместо этого ведущий государственного телеканала зачитал заявление, якобы написанное самим Хаменеи, пока на экране транслировалась его статичная фотография.

Моджтаба пропустил похороны отца 4 июля — власти объяснили это «соображениями безопасности». Также он нарушил многолетнюю традицию, не обратившись к нации по случаю иранского Новруза 20 марта, хотя его отец неизменно выступал с новогодним телеобращением на протяжении 30 лет.

Сомнения экспертов

На прошлой неделе Вашингтон возобновил удары по иранским военным объектам после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на танкеры в Ормузском проливе, а Дональд Трамп пообещал «надрать Ирану задницу». Однако даже в разгар острого кризиса молчание нового лидера продолжается.

«Весьма сомнительно, что Моджтаба Хаменеи в настоящее время жив или, по крайней мере, функционирует в полную силу», — заявил бывший сотрудник Моссада, ныне работающий в Иерусалимском центре безопасности и внешней политики (JCFA).

«Его отсутствие на похоронах отца весьма показательно. Хотя на церемонии присутствовали высокопоставленные представители иранского режима, включая его собственных братьев, Моджтабы нигде не было видно. В шиитской традиции и иранской культуре похороны отца — священный долг. Его отсутствие напрямую указывает на неспособность присутствовать, а не на оперативную осторожность», — считает разведчик.

Основные версии местонахождения

Западные источники в сфере безопасности полагают, что если Моджтаба действительно жив, он, вероятнее всего, скрывается в строго охраняемом подземном убежище — версии называют туннели под Тегераном или бункер вблизи священного города Кум.

«Несмотря на пять месяцев непрерывных бомбардировок, разведывательные службы исходят из предположения, что иранский режим по-прежнему сохраняет несколько надежных подземных убежищ», — отметил один из западных источников.

Внутри самого Ирана распространена официальная версия: высокопоставленные чиновники утверждают, что новый лидер получил ранения и потому избегает публичности, продолжая при этом управлять страной из укрытия. 21 июля президент Масуд Пезешкиан заявил, что состояние Моджтабы улучшается: «Уровень взаимодействия с нашим дорогим Верховным Лидером растет с каждым днем и должен расти, чтобы мы могли решать наши проблемы под его руководством».

Существует и альтернативная версия — о том, что Моджтаба бежал в Россию, которая имеет давнюю практику предоставления убежища свергнутым иностранным лидерам (в разное время речь шла о бывшем сирийском президенте Башаре Асаде и экс-президенте Украины Викторе Януковиче).

Третья гипотеза предполагает, что новый лидер находится в коме и физически не способен выполнять даже базовые обязанности, а заявления от его имени составляют главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди и приближенные к нему генералы.

По данным источников, если Моджтаба всё же жив, его коммуникация происходит через записки на небольших листках бумаги, которые передаются цепочкой курьеров — при этом каждый посредник знает лишь предыдущее и следующее звено цепи. В Моссаде сравнивают эту систему конспирации с методами, которые использовал Усама бен Ладен, чтобы избежать обнаружения американской разведкой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич