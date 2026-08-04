Аятолла сбежал в Россию? 2 4.08.2026, 14:55

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Моджтаба Хаменеи

Разведки гадают, где находится Моджтаба Хаменеи.

Моджтаба Хаменеи возглавил Иран в этом году после гибели своего отца — аятолла Али Хаменеи погиб в результате ракетных ударов США и Израиля по стране 28 февраля. С момента вступления в должность нового верховного лидера никто ни разу не видел его вживую — вся коммуникация с ним осуществляется исключительно через посредников из правящей верхушки.

«Государство, находящееся на грани ядерной войны, — по крайней мере, теоретически — возглавляет человек, о котором никто ничего не знает и которого не видели на публике. Честно говоря, это хаос», — заявили изданию Daily Mail источники в разведывательных структурах, включая израильский Моссад.

Что известно о судьбе нового лидера

С момента гибели прежнего верховного лидера прошло уже более пяти месяцев. Вместе с Али Хаменеи погибли его дочь, внук, зять и невестка. Среди пострадавших оказался и его старший сын — 56-летний Моджтаба Хаменеи, который, по имеющимся данным, получил тяжелые травмы лица и одной или обеих ног в результате авиаудара.

Несмотря на это, именно он занял пост своего отца 9 марта, однако с тех пор ни разу не показался на публике. Новый лидер не выпустил даже предварительно записанного видео- или аудиообращения — вместо этого ведущий государственного телеканала зачитал заявление, якобы написанное самим Хаменеи, пока на экране транслировалась его статичная фотография.

Моджтаба пропустил похороны отца 4 июля — власти объяснили это «соображениями безопасности». Также он нарушил многолетнюю традицию, не обратившись к нации по случаю иранского Новруза 20 марта, хотя его отец неизменно выступал с новогодним телеобращением на протяжении 30 лет.

Сомнения экспертов

На прошлой неделе Вашингтон возобновил удары по иранским военным объектам после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на танкеры в Ормузском проливе, а Дональд Трамп пообещал «надрать Ирану задницу». Однако даже в разгар острого кризиса молчание нового лидера продолжается.

«Весьма сомнительно, что Моджтаба Хаменеи в настоящее время жив или, по крайней мере, функционирует в полную силу», — заявил бывший сотрудник Моссада, ныне работающий в Иерусалимском центре безопасности и внешней политики (JCFA).

«Его отсутствие на похоронах отца весьма показательно. Хотя на церемонии присутствовали высокопоставленные представители иранского режима, включая его собственных братьев, Моджтабы нигде не было видно. В шиитской традиции и иранской культуре похороны отца — священный долг. Его отсутствие напрямую указывает на неспособность присутствовать, а не на оперативную осторожность», — считает разведчик.

Основные версии местонахождения

Западные источники в сфере безопасности полагают, что если Моджтаба действительно жив, он, вероятнее всего, скрывается в строго охраняемом подземном убежище — версии называют туннели под Тегераном или бункер вблизи священного города Кум.

«Несмотря на пять месяцев непрерывных бомбардировок, разведывательные службы исходят из предположения, что иранский режим по-прежнему сохраняет несколько надежных подземных убежищ», — отметил один из западных источников.

Внутри самого Ирана распространена официальная версия: высокопоставленные чиновники утверждают, что новый лидер получил ранения и потому избегает публичности, продолжая при этом управлять страной из укрытия. 21 июля президент Масуд Пезешкиан заявил, что состояние Моджтабы улучшается: «Уровень взаимодействия с нашим дорогим Верховным Лидером растет с каждым днем и должен расти, чтобы мы могли решать наши проблемы под его руководством».

Существует и альтернативная версия — о том, что Моджтаба бежал в Россию, которая имеет давнюю практику предоставления убежища свергнутым иностранным лидерам (в разное время речь шла о бывшем сирийском президенте Башаре Асаде и экс-президенте Украины Викторе Януковиче).

Третья гипотеза предполагает, что новый лидер находится в коме и физически не способен выполнять даже базовые обязанности, а заявления от его имени составляют главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди и приближенные к нему генералы.

По данным источников, если Моджтаба всё же жив, его коммуникация происходит через записки на небольших листках бумаги, которые передаются цепочкой курьеров — при этом каждый посредник знает лишь предыдущее и следующее звено цепи. В Моссаде сравнивают эту систему конспирации с методами, которые использовал Усама бен Ладен, чтобы избежать обнаружения американской разведкой.

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