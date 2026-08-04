Обман эпического масштаба

Обман эпического масштаба1
- Аббас Галлямов
- 4.08.2026, 15:21
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Как Путин соврал россиянам.
В сегодняшней России уже никто не может (чувствовать себя в безопасностиhttps://charter97.org/ru/news/2026/8/4/693555/) – ни генерал, отправившийся в ресторан отпраздновать свой юбилей; ни курортник, выбравшийся наконец на пляж в Геленджике; ни житель Подмосковья, мирно спящий в своей постели в момент ночной атаки беспилотников; ни работник склада Вайлдберриз. Это я ещё не говорю про угрозы здоровью тех людей, что живут на территориях, над которыми сейчас стелится дым от горящих складов и нефтеперерабатывающих заводов; где выпадают нефтяные дожди, зато нет нормальных лекарств.
Сейчас самое время вспомнить, что главным электоральным мотивом, побудившим четверть века назад людей массово проголосовать за Путина, был именно запрос на безопасность. Россияне избрали Путина именно потому что он пообещал, что обеспечит им спокойную жизнь – без взрывов и убийств, без того, что дома рушатся, а города горят.
Такая вот получилась диалектика – от обещаний безопасности к полному её – этой самой безопасности – уничтожению.
Это был обман просто-таки эпического масштаба.
Аббас Галлямов, Telegram