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США ввели новые санкции против Минобороны России

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  • 4.08.2026, 15:41
США ввели новые санкции против Минобороны России

Под ограничения попали военные структуры, две компании и пять граждан РФ.

США ввели санкции против нескольких структур Минобороны России, а также двух российских компаний и пяти граждан РФ. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В документе говорится о том, что под санкции подпали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, 1061-й центр материально-технического обеспечения ВС РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и Сухопутные войска России. Также санкции распространяются на любых правопреемников, подразделения или дочерние предприятия этих структур.

Также США ввели санкции против двух российских компаний - International Invest Company и Gedion Alpha Company. Ограничения введены и в отношении пяти граждан РФ: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева.

В Госдепартаменте отметили, что эти лица осуществляли деятельность, которая оправдывает применение мер в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

В документе указано, что эти санкции вступили в силу 24 июля 2026 года и будут действовать в течение двух лет, если Госдепартамент не отменит их или не продолжит. Кроме того, американским ведомствам запретили покупать товары у указанных в этом списке лиц, а также оказывать им помощь.

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