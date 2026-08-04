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Армия роботов меняет правила войны в Украине

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  • 4.08.2026, 16:02
Армия роботов меняет правила войны в Украине

ВСУ делают ставку на машины.

Украина ускоряет внедрение наземных беспилотных платформ, рассчитывая компенсировать нехватку личного состава и снизить потери на фронте. Сегодня в войсках используются самые разные роботизированные комплексы — от транспортных машин до платформ с пулеметами, огнеметами и ударными зарядами, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Боевые роботы уже применяются в реальных операциях. На Добропольском направлении одна из платформ с помощью огнемета подожгла сухую траву, сорвав продвижение российских подразделений. Другой робот — Wolly 7.62 — был доставлен морским беспилотником на Кинбурнскую косу, открыл огонь по российским военным, а после выполнения задачи самоликвидировался.

Украинские власти намерены выпустить не менее 50 тысяч наземных беспилотников уже в этом году. По словам военных, такие системы берут на себя доставку боеприпасов, эвакуацию раненых, минирование, разведку и ударные миссии. «Они позволяют уменьшить потери в зоне поражения глубиной до 25 километров», — отмечают авторы.

«Киев также сообщил о первом успешном захвате вражеской позиции, проведенном исключительно с использованием воздушных и наземных беспилотников, без участия пехоты», — пишет Bloomberg..

На фоне этого усиливается технологическое соперничество между сторонами конфликта. Россия совершенствует ударные беспилотники и системы наведения по оптоволоконному кабелю, тогда как Украина строит единую сеть сенсоров и роботизированных платформ, которая уже получила высокие оценки американских военных специалистов.

«Эти платформы должны дополнять пехоту, а не вытеснять ее», — считают производители. Современные машины способны перевозить до 150 килограммов груза на расстояние около 15 километров, а их производство уже выросло от единичных образцов до тысяч экземпляров.

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